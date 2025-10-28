Сегодня 28 октября 2025
Новости Software

WhatsApp добавит функцию управления объёмом памяти для каждого чата

Компания Meta тестирует новую функцию в мессенджере WhatsApp, которая позволит управлять объёмом занимаемого хранилища отдельно для каждого чата. Новый раздел «Управление хранилищем» будет отображать общий объём памяти, занимаемый конкретной перепиской на устройстве пользователя.

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на портал WABetaInfo, публикующий новости о бета-версиях приложений, в бета-версии приложения для iOS, распространяемой через платформу TestFlight, в разделе информации о чате появилась новая опция «Управление хранилищем», которая предоставляет в формате галереи просмотр всех файлов — изображений, видео, документов и других вложений — с указанием объёма, занимаемого каждым из них.

Источник изображения: 9to5mac.com

Новая функция станет дополнением к существующему глобальному инструменту управления хранилищем, расположенному в разделе «Настройки — Хранилище и данные — Управление хранилищем», который до сих пор оставался единственным способом освобождения места в приложении. В отличие от уже доступного в каждом чате раздела «Медиа, ссылки и документы», нововведение теперь покажет точный объём памяти, потребляемый каждым файлом. Точные сроки запуска функции для всех пользователей пока не объявлены.

Теги: мессенджеры, whatsapp, память
