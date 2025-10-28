WhatsApp добавит функцию управления объёмом памяти для каждого чата

Компания Meta✴ тестирует новую функцию в мессенджере WhatsApp, которая позволит управлять объёмом занимаемого хранилища отдельно для каждого чата. Новый раздел «Управление хранилищем» будет отображать общий объём памяти, занимаемый конкретной перепиской на устройстве пользователя.

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на портал WABetaInfo, публикующий новости о бета-версиях приложений, в бета-версии приложения для iOS, распространяемой через платформу TestFlight, в разделе информации о чате появилась новая опция «Управление хранилищем», которая предоставляет в формате галереи просмотр всех файлов — изображений, видео, документов и других вложений — с указанием объёма, занимаемого каждым из них.

Новая функция станет дополнением к существующему глобальному инструменту управления хранилищем, расположенному в разделе «Настройки — Хранилище и данные — Управление хранилищем», который до сих пор оставался единственным способом освобождения места в приложении. В отличие от уже доступного в каждом чате раздела «Медиа, ссылки и документы», нововведение теперь покажет точный объём памяти, потребляемый каждым файлом. Точные сроки запуска функции для всех пользователей пока не объявлены.