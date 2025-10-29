Сегодня 29 октября 2025
В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей — и они активнее звонят, чем пишут

С момента состоявшегося минувшей весной выхода бета-версии в мессенджере Max зарегистрировались 50 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы платформы. В октябре среднесуточный охват сервиса превысил 19 млн пользователей.

Источник изображения: max.ru

Источник изображения: max.ru

К настоящему моменту в мессенджере отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков, записали 25 млн видеосообщений (кружков) и создали 7,6 млн групповых чатов. Это значит, что на среднестатистического пользователя приходятся 74 сообщения, чуть менее 17 звонков и 2 видеокружка. Такую статистику можно объяснить тем, что пользователи стали активнее использовать Max именно для звонков после того, как в WhatsApp и Telegram заблокировали звонки. Ещё одним стимулом оказалась образовательная платформа «Сферум» с 10 млн пользователей.

Бета-версия Max открылась для регистрации в марте 2025 года, разработкой платформы занимается компания VK при содействии Минцифры. Мессенджер призван дополнить портал «Госуслуги» в качестве платформы для взаимодействия с госорганами. Служба мгновенных сообщений позволяет не только переписываться, но также совершать голосовые и видеозвонки, отправлять файлы размером до 4 Гбайт, осуществлять денежные переводы и вести каналы — их завели многие знаменитые люди.

Администрация мессенджера 23 октября запустила программу «Платформа для партнёров» — здесь бизнес может интегрировать свои сервисы: поддержку клиентов, бронирование гостиниц, приём платежей и продажу товаров. Уже поступили около 3 тыс. заявок на подключение. Пока предложение доступно для компаний с приложением из RuStore.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: max, vk, мессенджер, коммуникации
