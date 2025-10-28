Сегодня 28 октября 2025
Yadro начала выпускать в Дубне мини-ПК под брендом Kvadra

Российский бренд Kvadra компании «Ядро клиентские системы» начал производство мини-ПК, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Черкасова. Первая партия мини-ПК Kvadra в количестве 1129 штук была поставлена «Росгосстраху» для 30 филиалов. По словам Черкасова, совокупные вложения в развитие бренда за два года составили 3 млрд руб.

Источник изображения: Kvadra

Источник изображения: Kvadra

Первым устройством, вышедшим под брендом Kvadra, стал планшет Kvadra_T, который представили на конференции ЦИПР-2023. Сейчас портфолио бренда включает ноутбуки, моноблоки, ПК, планшеты и аксессуары к ним, а также программное обеспечение KvadraOS.

Черкасов сообщил, что российский рынок настольных ПК в 2024 году составил примерно 60 млрд руб. в корпоративном сегменте. В этом году на рынке наблюдаются признаки стагнации из-за слабых инвестиций. Сегмент мини-ПК составляет 10–15 % рынка корпоративной электроники в денежном выражении и 20–25 % в штучном из-за существенной разницы в цене по сравнению с классическими десктопами, добавил он.

По данным ITResearch, в 2024 году российский рынок ПК вырос год к году на 2,4 % до 6,9 млн штук. По оценкам группы «М.видео-Эльдорадо», продажи ПК в прошлом году увеличились в годовом исчислении на 22 % в количественном выражении до 3 млн штук, в денежном выражении — на 10 %, до 71 млрд руб. при уровне инфляции 9,54 %

Выпуск продукции Kvadra осуществляется на мощностях «Ядро фаб Дубна», где уже есть полный цикл производства, поэтому капитальные затраты на линию для мини‑ПК, скорее всего, не превысили 250–300 млн руб., говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он отметил, что основные затраты компании могли включать расходы на пресс-формы и оснастку для корпусов, а также разработку ПО. Гендиректор SNDGlobal Ольга Квашенкина считает названную экспертом сумму вполне реальной — этого достаточно для R&D, адаптации ПО, покупки мелкого инструмента, а также покрытия гарантийного фонда и маркетинга b2b.

В основном мини-ПК используются в качестве тонких клиентов, т. е. как компьютеры, через которые можно подключиться к серверу компании, говорит главный редактор Ferra.ru (входит в Rambler&Co) Евгений Харитонов. Такие устройства экономичны, «ломаться там нечему, перегреваться тоже», отметил он.

По словам аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, в филиалах банков, страховых компаний, микрокредитных организаций, где обычно использовались мини-ПК, уже минимум 10 лет происходит миграция с полноценных рабочих мест на виртуальные. От полноценных ПК в филиалах постепенно отказываются и «разработка мини-ПК в 2025 году выглядит анахронизмом», утверждает он. К тому же рынок мини-ПК — и корпоративных, и пользовательских — уже заполнен. По словам эксперта, только в одной сети магазинов электроники насчитывается 255 моделей от 10 тыс. руб. В России мини-ПК также производят компании «Гравитон», «Аквариус» и ICL.

Источник:

yadro, мини-пк, россия
