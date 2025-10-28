Обои для Windows 11 от Bing начали запускать поисковик при клике в любом месте рабочего стола

Приложение Microsoft Bing Wallpaper, которое является опциональным для Windows 11, стало автоматически перенаправлять пользователей в поисковик Bing, чтобы предоставить больше информации об изображении, которое используется в качестве фона рабочего стола. Примечательно то, что такое перенаправление срабатывает, если сделать клик мышью в любом месте рабочего стола. К счастью, эту функцию можно отключить, но по умолчанию она активна.

Из названия приложения Bing Wallpaper не трудно догадаться, что оно предназначено для смены обоев и не должно уметь делать что-то ещё. Хотя есть масса подобных сторонних решений, официальное приложение Microsoft выделяется качеством изображений, которые софтверный гигант отбирает для ежедневной смены. Для этого Microsoft задействует красивые снимки независимых фотографов, изображения от Getty Images, National Geographic и других партнёров. Благодаря этому пользователь каждый день при включении компьютера видит новый фон рабочего стола.

Однако недавно у приложения Bing Wallpaper появилась раздражающая опция. По какой-то причине Microsoft посчитала, что люди захотят узнать больше о изображениях, которые приложение выводит на рабочий стол. В связи с этим любой клик по рабочему столу приводит к запуску браузера, который выдаёт результаты поиска по изображению в поисковике Bing. Причём новые вкладки в браузере открываются при каждом клике по рабочему столу.

Эта опция включена по умолчанию и её можно деактивировать в настройках приложения. Однако есть и другие функции, которые многие не ожидают увидеть в приложении для смены обоев рабочего стола, также включённые по умолчанию. В правом верхнем углу интерфейса Bing Wallpaper есть кнопка визуального поиска для перехода в браузер и получения дополнительной информации о демонстрируемых изображениях. В правом нижнем углу есть переключатель, активация которого позволит приложению демонстрировать рекомендации Microsoft и новости. Не совсем понятно, зачем в приложении для смены обоев нужны новости, но, вероятно, Microsoft считает это уместным.

Все эти опции не являются необходимыми в приложении для смены обоев. Вероятно, многие пользователи Bing Wallpaper отключат ненужные опции, поскольку такую возможность Microsoft им оставила.