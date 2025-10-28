Сегодня 28 октября 2025
Бывший руководитель метавселенной Meta✴ теперь займётся ИИ-продуктами компании

Компания Meta Platforms не только активно переманивает головокружительными окладами ценных специалистов по искусственному интеллекту у конкурентов, но и формирует собственные управленческие кадры в данной сфере. Руководить продуктами на направлении ИИ в компании Meta будет Вишал Шах (Vishal Shah), имеющий приличный опыт работы.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Instagram

Как поясняет Reuters, Вишал Шах (на фото справа) руководил продуктовым направлением в Instagram на протяжении более шести лет, а в 2021 году он стал вице-президентом Metaverse — дочерней структуры Meta, отвечающей за создание цифровой вселенной. На новом посту Вишал Шах возглавит продуктовое направление в сфере ИИ компании Meta, он будет напрямую подчиняться Нэту Фридману (Nat Friedman), который в целом руководит ИИ-продуктами в Meta.

Компания постоянно проводит кадровые преобразования, пытаясь найти оптимальную структуру для работы в сфере искусственного интеллекта и быстрого прогресса на фоне конкурентов. На прошлой неделе Meta объявила о сокращении около 600 сотрудников Superintelligence Labs — подразделения, которое отвечает за разработку связанных с искусственным интеллектом технологий.

Теги: ии, кадровые перестановки, марк цукерберг
