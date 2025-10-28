Сегодня 28 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В небе над Москвой нечто оставило огненн...
реклама
Новости Hardware

В небе над Москвой нечто оставило огненный след, отчего засуетились даже в NASA

27 октября 2025 года над Москвой и областью наблюдался оставивший след в небе яркий болид, пролетевший с востока на запад со скоростью 14–30 км/с. Это было не просто свечение — объект очевидным образом разрушался, эффектно теряя свои части. При прочих обстоятельствах событие свелось бы к яркому, но редкому явлению, если бы не та поспешность, с которой NASA удалило все данные об астероиде 2025 US6, возможно, ставшем причиной наблюдаемого над Москвой феномена.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Российские астрономы из ИКИ РАН связали пролёт болида с объектом 2025 US6. Объект был обнаружен системой наблюдения Catalina Sky Survey 26 октября 2025 года и по горячим следам был классифицирован агентством как небольшой астероид диаметром около 2 метров, который должен был приблизиться к Земле на 150 тыс. км 28 октября. Подобные объекты всегда вызывают интерес как потенциально опасные для нашей планеты.

Вскоре после инцидента в небе над Москвой данные о 2025 US6 были удалены из публичной базы NASA по близким сближениям с Землёй (CNEOS), что спровоцировало череду спекуляций в прессе. В NASA и JPL никак не прокомментировали это решение. Однако в этом нет ничего удивительного — в США продолжается режим «шатдауна», и правительственные учреждения в своей массе не работают. Но есть официальная запись в базе Minor Planet Center (MPC), связанной с базой NASA. Там поясняется, что объект 2025 US6 был переквалифицирован в космический мусор и естественным образом убыл из баз агентства по астероидам.

Эксперты ИКИ РАН и специалисты Minor Planet Center предполагают, что пролетевший над Москвой болид с большой вероятностью был китайским спутником DRO-B, запущенным в 2024 году для создания сети навигации у Луны. С самого начала эта миссия была неудачной, и весной 2025 года спутник стал фактически неуправляемым. В марте 2025 года его перевели на ретроградную орбиту вокруг Земли с периодом 128 дней, что в целом совпадает с направлением полёта и фрагментацией объекта над Москвой, типичной для искусственных объектов. Зеленоватое свечение болида, в частности, может объясняться присутствием никеля в составе конструкции спутника.

Добавим, все заявления носят предварительный характер и, по-видимому, будут уточняться. Но поток конспирологических теорий уже не остановить!

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На расстоянии 400 км от Земли пролетел астероид, но его приближение даже не заметили
Учёные NASA задумались о ядерном ударе по угрожающему Луне астероиду
Крышу дома американца пробил метеорит, оказавшийся старше Земли
Грибная электроника приближается — учёные превратили мицелий шиитаке в нейронную сеть
Япония запустила к МКС грузовик HTV-X1 с продуктами и оборудованием
Впервые за пределами Млечного Пути обнаружены замороженные ингредиенты для зарождения жизни
Теги: болид, космический мусор, россия
болид, космический мусор, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.