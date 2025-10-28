В небе над Москвой нечто оставило огненный след, отчего засуетились даже в NASA

27 октября 2025 года над Москвой и областью наблюдался оставивший след в небе яркий болид, пролетевший с востока на запад со скоростью 14–30 км/с. Это было не просто свечение — объект очевидным образом разрушался, эффектно теряя свои части. При прочих обстоятельствах событие свелось бы к яркому, но редкому явлению, если бы не та поспешность, с которой NASA удалило все данные об астероиде 2025 US6, возможно, ставшем причиной наблюдаемого над Москвой феномена.

Российские астрономы из ИКИ РАН связали пролёт болида с объектом 2025 US6. Объект был обнаружен системой наблюдения Catalina Sky Survey 26 октября 2025 года и по горячим следам был классифицирован агентством как небольшой астероид диаметром около 2 метров, который должен был приблизиться к Земле на 150 тыс. км 28 октября. Подобные объекты всегда вызывают интерес как потенциально опасные для нашей планеты.

Вскоре после инцидента в небе над Москвой данные о 2025 US6 были удалены из публичной базы NASA по близким сближениям с Землёй (CNEOS), что спровоцировало череду спекуляций в прессе. В NASA и JPL никак не прокомментировали это решение. Однако в этом нет ничего удивительного — в США продолжается режим «шатдауна», и правительственные учреждения в своей массе не работают. Но есть официальная запись в базе Minor Planet Center (MPC), связанной с базой NASA. Там поясняется, что объект 2025 US6 был переквалифицирован в космический мусор и естественным образом убыл из баз агентства по астероидам.

Эксперты ИКИ РАН и специалисты Minor Planet Center предполагают, что пролетевший над Москвой болид с большой вероятностью был китайским спутником DRO-B, запущенным в 2024 году для создания сети навигации у Луны. С самого начала эта миссия была неудачной, и весной 2025 года спутник стал фактически неуправляемым. В марте 2025 года его перевели на ретроградную орбиту вокруг Земли с периодом 128 дней, что в целом совпадает с направлением полёта и фрагментацией объекта над Москвой, типичной для искусственных объектов. Зеленоватое свечение болида, в частности, может объясняться присутствием никеля в составе конструкции спутника.

Добавим, все заявления носят предварительный характер и, по-видимому, будут уточняться. Но поток конспирологических теорий уже не остановить!