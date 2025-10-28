Несколько месяцев назад iRobot, занимающаяся производством роботов-пылесосов под брендом Roomba, объявила о финансовых трудностях и возможной продаже компании. Теперь же iRobot сообщила, что столкнулась с рядом препятствий в процессе поиска потенциального покупателя, а финансовое положение остаётся тяжёлым. На этом фоне стоимость ценных бумаг компании снизилась на 33 %.

Совет директоров iRobot пытается продать компанию с марта. На прошлой неделе единственный оставшийся потенциальный покупатель принял решение отказаться от сделки и вышел из процесса после «длительного периода эксклюзивных переговоров». Будущее iRobot остаётся неопределённым с тех пор, как Amazon отказалась от поглощения компании за $1,7 млрд в январе 2024 года, сославшись на тщательный контроль со стороны отраслевых регуляторов.

С тех пор iRobot испытывает финансовые трудности, а в марте этого года компания даже заявила о возможном прекращении своего существования. Руководство Amazon назвало усилия регуляторов по блокировке сделки с iRobot «печальной историей», поскольку гигант электронной коммерции мог позволить производителю пылесосов масштабировать свой бизнес и активно конкурировать с другими производителями.

На этой неделе iRobot сообщила, что последний из оставшихся потенциальных покупателей предложил цену за акцию значительно ниже стоимости ценных бумаг компании в последние месяцы. Отметим, что с начала года акции производителя роботов-пылесосов подешевели на 50 %. «В настоящее время мы не ведём переговоров на завершающей стадии с какими-либо другими сторонами относительно потенциальной продажи или стратегической сделки. Таким образом, нет никаких гарантий, что в конечном счёте мы придём к какой-либо сделке или иному положительному результату», — говорится в заявлении компании.

Напомним, в июле 2023 года iRobot взяла кредит в размере $200 млн у Carlyle Group, чтобы профинансировать свою деятельность до завершения сделки с Amazon. По данным источника, в случае, если кредиторы не предоставят компании дополнительного финансирования или она не найдёт другие источники инвестирования в ближайшее время, то компания может «существенно сократить или полностью прекратить свою деятельность».