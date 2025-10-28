Сегодня 28 октября 2025
Новости Software

«Лучший ИИ-продукт в России»: «Яндекс» представил обновлённую «Алису AI» с ИИ нового поколения

Компания «Яндекс» представила «Алису AI» — новую версию своего универсального чат-бота, который может быть задействован для решения разных задач. Теперь сервис использует новый формат ответов — с картинками, видео и информацией из «Яндекс Карт». В скором времени нейросеть также научится запоминать дела пользователя, своевременно напоминая о важном, а также будет выполнять разные поручения с помощью ИИ-агентов.

Источник изображений: yandex.ru

«Алиса AI» может генерировать из потока мыслей и записей пользователя полноценные списки дел, покупок, заметок и напоминаний. Они будут отображаться прямо в интерфейсе чата в разделе «Моя память». К примеру, пользователь на ходу может наговорить ИИ-боту то, что нужно сделать, а «Алиса AI» сгруппирует важные дела в списках и потом напомнит о необходимости сделать что-либо. Такой подход должен облегчить выполнение повседневных задач, поскольку не нужно держать всё в голове. В ближайшее время данное нововведение станет доступно всем пользователям нейросети.

Разработчики обучали «Алису AI» на миллионах задач, для решения которых люди ежедневно задействуют разные нейросети, ассистентов, поисковик и другие сервисы «Яндекса». Особое внимание уделялось выполнению практических задач. По данным разработчиков, «Алиса AI» лучше всех доступных в России нейросетей отвечает на вопросы в категориях «Образование», «Саморазвитие и советы», «Рабочие задачи», «Бытовые задачи и инструкции». За счёт этого сервис закрывает все основные потребности в ИИ, которые уже есть или могут появиться у русскоязычной аудитории в ближайшем будущем.

Предыдущие версии ИИ-бота «Яндекса» отвечали в чате текстом. Теперь же ИИ-сервис может давать развёрнутые ответы с использованием изображений, видео, ссылок и др. «Алиса AI» самостоятельно генерирует множество запросов к поисковику и картографическому сервису компании, собирая информацию, на основе которой формируется подробный и структурированный ответ с учётом местоположения пользователя.

Ещё разработчики расширили возможности ИИ-бота в плане помощи по школьным предметам, включая русский язык, литературу, английский язык, историю, математику и геометрию. «Алиса AI» пригодится для проверки пунктуации и орфографии, а также поможет понять, как разобрать слово по составу, решить систему уравнений и многое другое. Сервис может распознавать формулы, таблицы и текст, включая рукописные записи.

За производительность «Алисы AI» отвечает новое поколение генеративных ИИ-моделей — Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM. Отмечается, что ИИ-бот сделал огромный скачок по сравнению с предыдущей версией, в том числе в плане знаний национальных особенностей и понимания культурного кода страны. Новая модель работает на базе архитектуры Mixture of Experts (MoE); количество параметров увеличилось до сотен миллиардов. Для обучения модели использовалась новая технология тренировки на базе обучения с подкреплением.

Разработчики объединили возможности языковой модели с генеративным поиском, благодаря чему «Алиса AI» не только опирается на знания ИИ-модели, но и осуществляет глубокий поиск данных в интернете по разным источникам, включая веб-сайты, изображения, видео и данные об организациях. Модель способна в ответах комбинировать разные типы контента.

Генератор изображений также был улучшен. Теперь он более точно следует пользовательским запросам. Для достижения нужного результата разработчики обновили обучающую базу. Перед генерацией картинки запрос автоматически перефразируется в более привычные для нейросети описания. Модель доработали под образовательные задачи, за счёт чего она стала лучше разбираться в чертежах, формулах, графиках и схемах из учебных материалов.

В скором времени разработчики планируют дополнить семейство моделей Alice AI алгоритмом для редактирования изображений. Что касается «Алисы AI», то она уже доступна на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Алиса» и поисковике «Яндекса». В скором времени она также будет интегрирована в браузер компании и сервис «Яндекс Go».

