Сегодня 28 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Алиса AI» получила ИИ-агентов, которые ...
реклама
Новости Software

«Алиса AI» получила ИИ-агентов, которые бронируют услуги, ищут скидки и проводят исследования по заданию пользователя

«Яндекс» открыл предварительную запись на доступ к агентам искусственного интеллекта службы «Алиса AI». ИИ-агенты, как называются прикладные программы для ИИ, смогут от имени пользователей бронировать столики в ресторанах или места в салонах красоты, находить товары по минимальным ценам и самостоятельно проводить глубокие исследования с поиском информации и обработкой результата.

Источник изображений: yandex.ru/company

Источник изображений: yandex.ru/company

Бронировать места в салонах красоты, барбершопах и других заведениях можно будет прямо в переписке с чат-ботом «Алиса AI». Виртуальный помощник понимает не только строго сформулированные, но и выраженные естественным языком инструкции, такие как: «Забронируй на 19 часов стол для 4 человек в ресторане с римской пиццей на „Парке Культуры“» или «Запиши меня на женскую стрижку на завтра в 10 часов в тот же салон, что и в прошлый раз». ИИ изучит историю записей и самостоятельно найдёт свободные места или столики в нужном заведении — либо предложит альтернативные решения, если нужное заведение недоступно, или в нём всё занято. ИИ-помощник работает с 30 тысячами ресторанов и 40 тысячами других заведений, включая салоны красоты.

Ещё один ИИ-агент «Алисы AI» поможет в поиске товаров по выгодным ценам. Пользователю достаточно отправить в чат ссылку на искомый товар, чтобы ИИ изучил огромное количество предложений и подобрал наиболее выгодные из них. ИИ-агента также можно запустить по нажатии на кнопку «Найти дешевле» в «Яндекс Браузере» или «Найти скидку» в поисковой службе. Некоторые товары будут продаваться с индивидуальной скидкой от «Алисы AI», доступной только в чате. В переписке можно будет и оформлять заказы из некоторых магазинов без лишних действий, прямо в один клик.

Третий мощный ИИ-агент предназначен для проведений глубоких исследований, которые требуют изучения большого количества сайтов или документов. «Алиса AI» выступает в качестве эксперта-аналитика, способного разобраться с широким спектром вопросов — это может быть планирование ремонта, анализ рынка или сфера личных финансов. При необходимости «Алиса AI» напишет программный код и сама его выполнит. Все эти функции сейчас работают в режиме предварительного доступа — чтобы начать работу с ними, придётся зарегистрироваться в списке ожидания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Лучший ИИ-продукт в России»: «Яндекс» представил обновлённую «Алису AI» с ИИ нового поколения
Аналитики «Яндекса» рассказали, насколько россияне грубы с «Алисой» и как меняется общение с ИИ
«Яндекс» поселил «Алису» на флагманском ИИ в мессенджерах Max и Telegram
Сотни тысяч пользователей ChatGPT еженедельно демонстрируют признаки психических расстройств
Бывший руководитель метавселенной Meta✴ теперь займётся ИИ-продуктами компании
Маск запустил Grokipedia: она в разы меньше «Википедии» и копирует часть её статей
Теги: яндекс, алиса, ии-агент
яндекс, алиса, ии-агент
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.