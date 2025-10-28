«Алиса AI» получила ИИ-агентов, которые бронируют услуги, ищут скидки и проводят исследования по заданию пользователя

«Яндекс» открыл предварительную запись на доступ к агентам искусственного интеллекта службы «Алиса AI». ИИ-агенты, как называются прикладные программы для ИИ, смогут от имени пользователей бронировать столики в ресторанах или места в салонах красоты, находить товары по минимальным ценам и самостоятельно проводить глубокие исследования с поиском информации и обработкой результата.

Бронировать места в салонах красоты, барбершопах и других заведениях можно будет прямо в переписке с чат-ботом «Алиса AI». Виртуальный помощник понимает не только строго сформулированные, но и выраженные естественным языком инструкции, такие как: «Забронируй на 19 часов стол для 4 человек в ресторане с римской пиццей на „Парке Культуры“» или «Запиши меня на женскую стрижку на завтра в 10 часов в тот же салон, что и в прошлый раз». ИИ изучит историю записей и самостоятельно найдёт свободные места или столики в нужном заведении — либо предложит альтернативные решения, если нужное заведение недоступно, или в нём всё занято. ИИ-помощник работает с 30 тысячами ресторанов и 40 тысячами других заведений, включая салоны красоты.

Ещё один ИИ-агент «Алисы AI» поможет в поиске товаров по выгодным ценам. Пользователю достаточно отправить в чат ссылку на искомый товар, чтобы ИИ изучил огромное количество предложений и подобрал наиболее выгодные из них. ИИ-агента также можно запустить по нажатии на кнопку «Найти дешевле» в «Яндекс Браузере» или «Найти скидку» в поисковой службе. Некоторые товары будут продаваться с индивидуальной скидкой от «Алисы AI», доступной только в чате. В переписке можно будет и оформлять заказы из некоторых магазинов без лишних действий, прямо в один клик.

Третий мощный ИИ-агент предназначен для проведений глубоких исследований, которые требуют изучения большого количества сайтов или документов. «Алиса AI» выступает в качестве эксперта-аналитика, способного разобраться с широким спектром вопросов — это может быть планирование ремонта, анализ рынка или сфера личных финансов. При необходимости «Алиса AI» напишет программный код и сама его выполнит. Все эти функции сейчас работают в режиме предварительного доступа — чтобы начать работу с ними, придётся зарегистрироваться в списке ожидания.