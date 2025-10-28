Сегодня 28 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Windows 11 начнёт предлагать проверку па...
реклама
Новости Software

Windows 11 начнёт предлагать проверку памяти после синих экранов смерти

Microsoft начала тестировать новую функцию в Windows 11. Она предлагает пользователям запустить проверку памяти в процессе загрузки операционной системы после появления синего экрана смерти (BSOD). Предложение сделать проверку будет возникать всякий раз после возникновения ошибки (критической ошибки ядра Windows или драйвера), которая привела к появлению BSOD.

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Новая функция диагностики памяти предназначена для повышения надёжности, выявления и устранения проблем с памятью, которые могут приводить к возникновению критических ошибок, до того, как это нарушит стабильность ОС. В настоящее время это нововведение доступно ограниченному числу пользователей совместимых устройств.

«Мы представляем новую функцию, которая поможет повысить надёжность системы. Если ваш компьютер столкнётся с критической ошибкой (неожиданной перезагрузкой), вы можете увидеть уведомление при входе в систему с предложением выполнить быструю проверку памяти. Если вы согласитесь её запустить, система запланирует проведение диагностики памяти при следующей перезагрузке Windows (в среднем это занимает 5 минут или меньше), после чего продолжит запуск Windows. Если проблема с памятью будет обнаружена и устранена, вы увидите соответствующее уведомление после перезагрузки», — рассказала Аманда Ланговски (Amanda Langowski), глава программы предварительной оценки Windows Insider.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

На данном этапе тестирования предложение провести диагностику памяти будет появляться при любых критических сбоях, поскольку Microsoft продолжает изучать связь между сбоями ОС и ошибками памяти. В дальнейшем охват будет сужен до более ограниченного количества критических ошибок. Функция развернута среди участников программы Windows Insider на каналах Dev и Beta, которые используют сборки Windows 11 Insider Preview под номером 26220.6982 (KB5067109) и Windows 11 Insider Preview под номером 26120.6982 (KB5067109).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft превратит следующую Xbox в полноценный игровой ПК на Windows, но с консольным интерфейсом
Обои для Windows 11 от Bing начали запускать поисковик при клике в любом месте рабочего стола
Microsoft спровоцировала рост продаж Apple Mac, хотя пыталась подстегнуть спрос на Copilot+ PC
«Скрепыш» реинкарнировал: Microsoft представила Mico — эмоционального ИИ-помощника для голосового Copilot
В Windows 11 появился встроенный аналог «Google Объектива» — в «Ножницы» добавили визуальный поиск
Google подключила ИИ к портированию ПО на архитектуру Arm — 30 000 пакетов уже готово, осталось 70 000
Теги: windows 11, bsod, сбои
windows 11, bsod, сбои
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.