Windows 11 начнёт предлагать проверку памяти после синих экранов смерти

Microsoft начала тестировать новую функцию в Windows 11. Она предлагает пользователям запустить проверку памяти в процессе загрузки операционной системы после появления синего экрана смерти (BSOD). Предложение сделать проверку будет возникать всякий раз после возникновения ошибки (критической ошибки ядра Windows или драйвера), которая привела к появлению BSOD.

Новая функция диагностики памяти предназначена для повышения надёжности, выявления и устранения проблем с памятью, которые могут приводить к возникновению критических ошибок, до того, как это нарушит стабильность ОС. В настоящее время это нововведение доступно ограниченному числу пользователей совместимых устройств.

«Мы представляем новую функцию, которая поможет повысить надёжность системы. Если ваш компьютер столкнётся с критической ошибкой (неожиданной перезагрузкой), вы можете увидеть уведомление при входе в систему с предложением выполнить быструю проверку памяти. Если вы согласитесь её запустить, система запланирует проведение диагностики памяти при следующей перезагрузке Windows (в среднем это занимает 5 минут или меньше), после чего продолжит запуск Windows. Если проблема с памятью будет обнаружена и устранена, вы увидите соответствующее уведомление после перезагрузки», — рассказала Аманда Ланговски (Amanda Langowski), глава программы предварительной оценки Windows Insider.

На данном этапе тестирования предложение провести диагностику памяти будет появляться при любых критических сбоях, поскольку Microsoft продолжает изучать связь между сбоями ОС и ошибками памяти. В дальнейшем охват будет сужен до более ограниченного количества критических ошибок. Функция развернута среди участников программы Windows Insider на каналах Dev и Beta, которые используют сборки Windows 11 Insider Preview под номером 26220.6982 (KB5067109) и Windows 11 Insider Preview под номером 26120.6982 (KB5067109).