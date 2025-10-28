Покупки прямо в ChatGPT можно будет оплачивать через PayPal

Платёжный сервис PayPal объявил о поддержке функции OpenAI Instant Checkout, благодаря которой в 2026 году пользователи ChatGPT смогут оплачивать покупки прямо в диалоге с искусственным интеллектом.

Для реализации этой возможности PayPal развернула поддержку разработанного OpenAI открытого протокола Agentic Commerce Protocol (ACP). Эта спецификация позволяет продавцам размещать свои товары прямо в ИИ-приложениях, а покупка их осуществляется с помощью ИИ-агентов. В сентябре OpenAI запустила функцию Instant Checkout, которая позволяет пользователям ChatGPT подтверждать заказы, оформлять доставку и проводить оплату, не выходя из чат-бота.

Теперь потребители смогут рассчитываться в ChatGPT с помощью кошельков PayPal, что обеспечивает защиту как для покупателей, так и для продавцов и даёт возможность разрешать споры; доступна также оплата картой. При помощи PayPal в следующем году можно будет прямо из ChatGPT покупать товары в таких категориях как одежда и мода, косметика, товары для дома и электроника. Продавцам не потребуется проводить никаких интеграций — всю маршрутизацию и обработку платежей PayPal возьмёт на себя.

PayPal также готовит пакет решений для «агентской коммерции», с которыми продавцы смогут размещать свои каталоги в ИИ-приложениях и собирать статистику о действиях потребителей. Компания активно сотрудничает с разработчиками ИИ-сервисов — в мае она заключила партнёрское соглашение с Perplexity, в результате которого поисковая служба стала показывать в выдаче товары с возможностью их покупки; в сентябре она помогла реализовать «агентские платежи» в сервисах Google. PayPal призналась также, что пользуется инструментами OpenAI как корпоративный клиент — доступ к ним есть у всех сотрудников, а инженеры оптимизировали свою работу при помощи Codex — средства для написания программного кода.