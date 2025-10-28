Сегодня 28 октября 2025
В Adobe Express появился ИИ-помощник, способный самостоятельно редактировать проекты

Облачная платформа для дизайнеров Adobe Express получила новые функции на базе искусственного интеллекта. Наиболее заметным выглядит появление ИИ-помощника, который может преображать пользовательские проекты на основе простого текстового описания. Разработчики уверены, что этот инструмент «расширит возможности людей с любым уровнем навыков» создания визуального контента без необходимости разбираться в специальных дизайнерских терминах и инструментах.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

ИИ-помощник доступен в веб-приложении Adobe Express. Для начала взаимодействия с ним достаточно активировать соответствующую опцию в левом верхнем углу рабочего пространства. После активации обычный интерфейс домашней страницы и панели инструментов изменится на текстовое поле, подобное тому, что можно увидеть при работе с каким-либо чат-ботом. Здесь же можно найти дополнительные опции генерации нового дизайнерского проекта или редактирования уже существующих изображений.

ИИ-помощник может сгенерировать подборку готовых пресетов на основе текстового описания. После этого пользователь может выбрать один из предложенных вариантов и продолжить его редактирование посредством запросов на естественном языке. Для тех, кто не имеет опыта работы с дизайнерскими инструментами, ИИ-помощник способен выполнять корректировки на основе расплывчатых запросов, таких как «сделай лучше» или «придумай тему». В дополнение к этому можно указать отдельные части концепции для их корректировки, например заменить фон, шрифты или какие-то другие элементы.

ИИ-помощник в Adobe Express в процессе работы взаимодействует с разными источниками, включая библиотеку шрифтов и стоковых изображений Adobe. Он также может генерировать изображения с нуля по текстовому описанию, для чего используется ИИ-модель Adobe Firefly. Пользователь может создать весь дизайн с помощью генеративных нейросетей или же задействовать их только в определённые моменты. ИИ-помощник также пригодится для выполнения задач, в которых требуется комбинировать инструменты, например, изменять размер и формат готовых проектов или преобразовывать их в анимации.

Источник:

adobe express, искусственный интеллект, редактирование изображений
