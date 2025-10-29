Adobe представила новые ИИ-инструменты для Photoshop и Premiere Pro

Компания Adobe на ежегодной конференции Max представила новые инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для приложений Creative Cloud, включая Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. Обновления направлены на автоматизацию трудоёмких задач редактирования изображений и видео, включая расширенные функции генеративной заливки (Generative Fill), интеграцию сторонних ИИ-моделей и новые возможности работы с объектами в видеороликах.

В частности, в Photoshop теперь можно использовать в инструменте Generative Fill не только собственную модель Adobe Firefly, но и сторонние ИИ-модели, например, Gemini 2.5 Flash компании Google и Flux.1 Kontext компании Black Forest Labs. После выбора изображения и ввода текстового запроса, например, на добавление или замену объекта, редактор может переключаться между моделями для получения разнообразных результатов.

Кроме того, в веб-версии Photoshop в закрытом бета-тестировании представлен ИИ-помощник в виде чат-бота, которому можно давать текстовые промпты, например, «увеличить насыщенность», после чего программа автоматически применит эффект. Аналогичная функция будет запущена в публичной бете для Adobe Express. Для Lightroom анонсирована бета-функция «Умный отбор» (Assisted Culling), которая способна анализировать масштабные коллекции снимков, фильтруя их по резкости, ракурсу и фокусу, а затем рекомендовать лучшие кадры для последующего редактирования.

Лежащая в основе этих инструментов модель генерации изображений Firefly также была обновлена. Как заявили в Adobe, новая модель Firefly Image 5 способна генерировать изображения в нативном разрешении 4 мегапикселя без необходимости повышения разрешения и была оптимизирована для более реалистичного отображения людей. Эта модель также понимает текстовые инструкции и внедрена в инструмент редактирования Layered Image Editing для Photoshop.

Для видеомонтажа в программе Premiere Pro появился инструмент «ИИ-маска объекта» (AI Object Mask), который доступен в публичной бете. Он автоматически выделяет людей и объекты в кадрах видео, упрощая такие задачи, как цветокоррекция, размытие фона и добавление визуальных эффектов для движущихся объектов, избавляя от необходимости кропотливого ручного выделения с помощью пера.