Nvidia потратила $1 млрд на покупку пакета акций Nokia с целью дальнейшего сотрудничества

Покинув рынок клиентских устройств, финская компания Nokia сосредоточилась на сегменте телекоммуникационного оборудования, но на этой неделе она привлекла к себе внимание благодаря сделке с Nvidia, которая потратила $1 млрд на покупку 2,9 % акций этого поставщика телекоммуникационного оборудования. Это привело к тому, что акции Nokia выросли в цене до максимального за почти десять лет уровня.

Сотрудничество компаний в дальнейшем будет строиться вокруг создания инфраструктуры для искусственного интеллекта, а также развития рынка мобильной связи в США. Nokia рассматривает возможность поставок своих телекоммуникационных решений в рамках проектов Nvidia по строительству центров обработки данных и суперкомпьютеров. Кроме того, обе компании будут активно участвовать в формировании инфраструктуры связи поколения 6G.

Основатель и бессменный генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) даже поблагодарил своего финского коллегу Джастина Хотарда (Justin Hotard) за «содействие возвращению телекоммуникационной технологии в Америку». Nvidia будет создавать для Nokia компоненты базовых станций нового поколения, использующие технологии искусственного интеллекта. Поставки такого оборудования начнутся в 2027 году, оно сперва найдёт применение в инфраструктуре сетей 5G, а затем и 6G. На этом фоне акции Nokia выросли в цене почти на 21 %, достигнув максимального значения курса с января 2016 года. Сделка с Nokia превратит эту компанию во второго по величине акционера.

В рамках отдельного соглашения Nvidia и Nokia будут сотрудничать с оператором связи T-Mobile в сфере разработки технологий передачи информации по радиоканалу с использованием ИИ в сетях 6G, опытная эксплуатация прототипов начнётся в следующем году. По словам основателя Nvidia, сети связи 6G позволят не только надёжно управлять многочисленными роботами, но и обеспечат более точное предсказание погоды, помимо прочего. В этом сегменте Nvidia будет продвигать новую платформу ARC, которая будет сочетать процессоры Grace и чипы Blackwell с телекоммуникационными решениями собственной разработки.