Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Потеря китайского рынка Nvidia сильнее н...
реклама
Новости Hardware

Потеря китайского рынка Nvidia сильнее навредит США, чем Китаю, заявил Дженсен Хуанг

В апреле этого года власти США запретили Nvidia отгружать ускорители H20 с архитектурой Hopper на китайский рынок, но в июле под натиском основателя компании отменили своё решение. Китайская сторона сейчас по собственной инициативе не готова закупать ускорители Nvidia, но генеральный директор компании готов ждать, пока всё изменится в лучшую сторону. Вместе с тем он снова признал, что Nvidia потеряла китайский рынок, и это больше вредит США, чем КНР.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

На конференции GTC 2025 описанию ситуации в Китае глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) уделил достаточно внимания — как во время подготовленного заранее выступления, так и в сопутствующих интервью, а также на пресс-конференции, которая последовала за церемонией открытия. В сентябре китайские регуляторы обвинили Nvidia в нарушении антимонопольных законов при оформлении сделки с Mellanox в 2020 году, а ещё начали настойчиво советовать китайским разработчикам отдавать предпочтение отечественной компонентной базе и отказаться от закупок ускорителей Nvidia.

Дженсен Хуанг дал понять, что доля Nvidia на китайском рынке сократилась до нуля процентов, и отчасти в этом виноваты и ограничения с китайской стороны, которые пока не сняты, хотя основной проблемой, конечно, являются санкции США. «Наша задача заключается в том, чтобы подождать, пока они захотят нас увидеть на своём рынке»,пояснил глава Nvidia. Он также признался, что американское правительство сейчас ведёт переговоры с Nvidia о возможной сделке по поставкам ускорителей в Китай, условия которой будут подразумевать отчисление до 15 % местной выручки Nvidia в американский бюджет. Если глава компании не был уверен, что президент Трамп завтра будет обсуждать ситуацию с поставками чипов Nvidia в Китай с Си Цзиньпином (Xi Jinping), то сам американский лидер заявил журналистам, что разговор на эту тему может состояться.

Лидеры двух стран должны встретиться завтра, впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе этого года. Во время перелёта в Южную Корею американский президент на борту правительственного лайнера ответил на ряд вопросов представителей прессы. Чипы Blackwell компании Nvidia Дональд Трамп назвал «супер-дупер», и подчеркнул, что мог бы затронуть тему их поставок в беседе с китайским лидером: «Я думаю, что мы могли бы поговорить об этом с президентом Си» . Он также добавил, что в целом весьма оптимистично настроен относительно итогов предстоящей встречи.

По словам Хуанга, после вынужденного ухода Nvidia с китайского рынка акции местных разработчиков ускорителей ИИ резко выросли в цене, и если Вашингтон будет медлить с разработкой плана по возвращению Nvidia в Китай, ничем хорошим для американской экономики это не обернётся. Формально, сама Nvidia в Китае получает чуть более 10 % своей выручки, но и эти средства важны для финансирования собственных разработок в США. Кроме того, китайские разработчики в случае зависимости от американских ускорителей могут лучше контролироваться американской стороной, а отказ от продукции Nvidia с их стороны чреват для США потерей лидерства в сфере ИИ. Сам Хуанг считает, что Китай обладает достаточным технологическим и производственным потенциалом, и «они не будут нас дожидаться», как он выразился в контексте возможных санкций или их отмены.

Глава Nvidia также заявил, что до половины всех исследователей в сфере ИИ имеют китайское происхождение, поэтому ужесточение иммиграционной политики в США может нанести урон технологическому развитию страны. В итоге США могут отстать от Китая в сфере технологий, и сама Nvidia намерена оплачивать выдачу рабочих виз H-1B по $100 000 на человека в случае приглашения на работу в компанию ценных зарубежных специалистов.

Попутно глава компании также сообщил, что TSMC в ближайшие месяцы развернёт в США тестирование и упаковку чипов, поэтому обработанные в Аризоне кремниевые пластины с чипами Blackwell не нужно будет отправлять на Тайвань для финальных операций.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Nvidia заявил, что ИИ-пузыря не существует — и предсказал полтриллиона выручки на новых чипах
Китайская версия Nvidia Blackwell будет вдвое медленнее глобальной, но всё равно быстрее H20
Nvidia намерена продавать в Китае более продвинутые ускорители по сравнению с H20
Хуанг уговорил США: Nvidia сможет возобновить поставки ИИ-ускорителей H20 в Китай
Nvidia потратила $1 млрд на покупку пакета акций Nokia с целью дальнейшего сотрудничества
SK hynix завершила квартал с рекордными выручкой и прибылью, вся квота производства памяти на 2026 год уже распродана
Теги: b30, nvidia, nvidia h20, китай, blackwell
b30, nvidia, nvidia h20, китай, blackwell
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.