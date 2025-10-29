Потеря китайского рынка Nvidia сильнее навредит США, чем Китаю, заявил Дженсен Хуанг

В апреле этого года власти США запретили Nvidia отгружать ускорители H20 с архитектурой Hopper на китайский рынок, но в июле под натиском основателя компании отменили своё решение. Китайская сторона сейчас по собственной инициативе не готова закупать ускорители Nvidia, но генеральный директор компании готов ждать, пока всё изменится в лучшую сторону. Вместе с тем он снова признал, что Nvidia потеряла китайский рынок, и это больше вредит США, чем КНР.

На конференции GTC 2025 описанию ситуации в Китае глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) уделил достаточно внимания — как во время подготовленного заранее выступления, так и в сопутствующих интервью, а также на пресс-конференции, которая последовала за церемонией открытия. В сентябре китайские регуляторы обвинили Nvidia в нарушении антимонопольных законов при оформлении сделки с Mellanox в 2020 году, а ещё начали настойчиво советовать китайским разработчикам отдавать предпочтение отечественной компонентной базе и отказаться от закупок ускорителей Nvidia.

Дженсен Хуанг дал понять, что доля Nvidia на китайском рынке сократилась до нуля процентов, и отчасти в этом виноваты и ограничения с китайской стороны, которые пока не сняты, хотя основной проблемой, конечно, являются санкции США. «Наша задача заключается в том, чтобы подождать, пока они захотят нас увидеть на своём рынке», — пояснил глава Nvidia. Он также признался, что американское правительство сейчас ведёт переговоры с Nvidia о возможной сделке по поставкам ускорителей в Китай, условия которой будут подразумевать отчисление до 15 % местной выручки Nvidia в американский бюджет. Если глава компании не был уверен, что президент Трамп завтра будет обсуждать ситуацию с поставками чипов Nvidia в Китай с Си Цзиньпином (Xi Jinping), то сам американский лидер заявил журналистам, что разговор на эту тему может состояться.

Лидеры двух стран должны встретиться завтра, впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе этого года. Во время перелёта в Южную Корею американский президент на борту правительственного лайнера ответил на ряд вопросов представителей прессы. Чипы Blackwell компании Nvidia Дональд Трамп назвал «супер-дупер», и подчеркнул, что мог бы затронуть тему их поставок в беседе с китайским лидером: «Я думаю, что мы могли бы поговорить об этом с президентом Си» . Он также добавил, что в целом весьма оптимистично настроен относительно итогов предстоящей встречи.

По словам Хуанга, после вынужденного ухода Nvidia с китайского рынка акции местных разработчиков ускорителей ИИ резко выросли в цене, и если Вашингтон будет медлить с разработкой плана по возвращению Nvidia в Китай, ничем хорошим для американской экономики это не обернётся. Формально, сама Nvidia в Китае получает чуть более 10 % своей выручки, но и эти средства важны для финансирования собственных разработок в США. Кроме того, китайские разработчики в случае зависимости от американских ускорителей могут лучше контролироваться американской стороной, а отказ от продукции Nvidia с их стороны чреват для США потерей лидерства в сфере ИИ. Сам Хуанг считает, что Китай обладает достаточным технологическим и производственным потенциалом, и «они не будут нас дожидаться», как он выразился в контексте возможных санкций или их отмены.

Глава Nvidia также заявил, что до половины всех исследователей в сфере ИИ имеют китайское происхождение, поэтому ужесточение иммиграционной политики в США может нанести урон технологическому развитию страны. В итоге США могут отстать от Китая в сфере технологий, и сама Nvidia намерена оплачивать выдачу рабочих виз H-1B по $100 000 на человека в случае приглашения на работу в компанию ценных зарубежных специалистов.

Попутно глава компании также сообщил, что TSMC в ближайшие месяцы развернёт в США тестирование и упаковку чипов, поэтому обработанные в Аризоне кремниевые пластины с чипами Blackwell не нужно будет отправлять на Тайвань для финальных операций.