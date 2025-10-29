Вдохновлённый научной фантастикой 80-х хоррор Routine уже пугающе близко — новый трейлер и дата выхода

Разработчики из небольшой (три человека) британской студии Lunar Software при поддержке издательства Raw Fury наконец объявили точную дату выхода своего научно-фантастического хоррора Routine.

Напомним, Routine была представлена 13 лет назад на выставке Gamescom 2012 и два раза пропадала с радаров, но прошедшим летом наконец взял курс на релиз. Премьера ожидалась на исходе текущего года.

Как стало известно, Routine поступит в продажу 4 декабря 2025 года для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Series X и S. Со дня релиза игра также будет доступна в подписке Game Pass. Анонс сопровождался насыщенным трейлером.

«Путешествие было долгим, сложным и эмоциональным, но крайне вознаграждающим. Мы очень рады, что до конца года вы сможете оценить игру, на которую мы потратили столько времени нашей жизни», — поделились авторы.

События Routine развернутся на заброшенной лунной станции, где в поисках ответов игроки бросят вызов своим страхам и столкнутся с врагом, который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить вас.

Разработчики уверяют, что база целиком рукотворная, хотя некоторые элементы случайной генерации игра всё же включает (например, с головоломками). В случае гибели прохождение придётся начинать сначала.

Обещают многофункциональный инструмент для сражений и взаимодействия с окружением, «полный контроль над телом», вдохновлённую научной фантастикой 80-х эстетику, минималистичный интерфейс и текстовый перевод на русский.