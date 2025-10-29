Сегодня 29 октября 2025
Хоррор на выживание Darkwood получит продолжение от неожиданного разработчика — первый трейлер и подробности Darkwood 2

Вышедший в 2017 году хоррор на выживание Darkwood от разработчиков из польской Acid Wizard Studio спустя восемь лет после релиза всё-таки получит продолжение, но уже от совсем других людей.

Источник изображений: Hooded Horse

Издательство Hooded Horse на презентации ID@Xbox Fall 2025 Showcase представило Darkwood 2. За разработку отвечает известная по серии «Мор» российская студия Ice-Pick Lodge. Acid Wizard привлекли к проекту в качестве консультантов.

Идея Darkwood от другой студии казалась Acid Wizard «чем-то немыслимым», но в команде решили: франшиза заслуживает жить, пусть и не силами оригинальных разработчиков. Acid Wizard приостановила деятельность в 2023 году.

По сюжету после распада Советского Союза умирающее Аральское море стало аномальной зоной: появившийся из ниоткуда странный лес поглощает всё на своём пути. Порча расползается, и мир постепенно теряет привычный облик.

Игрокам предстоит странствовать по миру, добывать ресурсы, изготавливать оружие, искать убежище на ночь, ставить ловушки и возводить баррикады против врагов. Первый взгляд на геймплей даёт анонсирующий трейлер.

Обещают самостоятельную историю, напрямую не связанную с первой частью, влияние принимаемых решений на сюжет, знакомство со странными персонажами, никаких указателей и подсказок, а также поддержку 16 языков, включая русский.

Darkwood 2 подтверждена для PC (Steam, Microsoft Store) и Game Pass. Тем временем Ice-Pick Lodge готовит к скорой премьере психологический хоррор-детектив Pathologic 3 — он стартует 9 января 2026 года.

Теги: ice-pick lodge, hooded horse, хоррор
