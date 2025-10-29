Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Новые MacBook Air, iPad mini и iPad Air ...
реклама
Новости Hardware

Новые MacBook Air, iPad mini и iPad Air наконец получат OLED-экраны

Apple планирует оснастить ноутбук MacBook Air и планшеты iPad mini и iPad Air следующего поколения OLED-экранами, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на осведомлённые источники. По их данным, компания уже тестирует новые версии каждого устройства в такой конфигурации.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Ожидается, что планшет iPad mini первым получит OLED-дисплей. Его появления следует ждать уже в 2026 году, сообщили источники. В связи с обновлением модель iPad mini под кодовым названием J510 может подорожать примерно на $100, отметил Гурман.

Apple также протестировала обновлённый корпус для iPad mini, который будет водонепроницаемым — как и у последних моделей iPhone. Однако, в отличие от смартфонов, конструкторы iPad mini для обеспечения водонепроницаемости убрали отверстия для динамиков, куда могла бы попасть вода, поскольку его новая акустическая система использует технологию вибрации.

Гурман предупредил, что планы по обновлению устройства не окончательны и могут быть изменены или отложены, как это часто бывает в процессе разработки продукта.

Apple выпустила последнюю модель iPad mini с поддержкой Apple Intelligence в октябре 2024 года. Предыдущая версия планшета вышла тремя годами ранее — в сентябре 2021 года.

iPad Air, который выйдет весной, будет по-прежнему оснащён ЖК-дисплеем, а OLED-дисплей получит лишь следующее поколение планшета. Что касается перевода iPad начального уровня на OLED-дисплей, то таких планов у компании пока нет.

MacBook Pro получит OLED-дисплей в следующем поколении, возможно уже в 2026 году. После этого Apple добавит OLED-дисплей и в MacBook Air, но, как ожидается, это произойдёт не раньше 2028 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple ворвалась в тройку компаний с капитализацией в $4 триллиона — помог успех iPhone 17
SSD в новом MacBook Pro оказался в 2–3 раза быстрее прошлогоднего
Apple впервые заработает на сервисах более $100 млрд по итогам 2025 года
iPad Pro нового поколения получит охладитель с испарительной камерой, чтобы справиться с 2-нм Apple M6
Apple MacBook Pro M5 получил низкий рейтинг ремонтопригодности, но прогресс всё-таки есть
Складной iPad с 18-дюймовым гибким дисплеем выйдет не раньше 2029 года и будет стоить $3000
Теги: apple, macbook air, ipad mini, ipad air, oled-дисплей, планшет, ноутбук
apple, macbook air, ipad mini, ipad air, oled-дисплей, планшет, ноутбук
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.