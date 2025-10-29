Новые MacBook Air, iPad mini и iPad Air наконец получат OLED-экраны

Apple планирует оснастить ноутбук MacBook Air и планшеты iPad mini и iPad Air следующего поколения OLED-экранами, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на осведомлённые источники. По их данным, компания уже тестирует новые версии каждого устройства в такой конфигурации.

Ожидается, что планшет iPad mini первым получит OLED-дисплей. Его появления следует ждать уже в 2026 году, сообщили источники. В связи с обновлением модель iPad mini под кодовым названием J510 может подорожать примерно на $100, отметил Гурман.

Apple также протестировала обновлённый корпус для iPad mini, который будет водонепроницаемым — как и у последних моделей iPhone. Однако, в отличие от смартфонов, конструкторы iPad mini для обеспечения водонепроницаемости убрали отверстия для динамиков, куда могла бы попасть вода, поскольку его новая акустическая система использует технологию вибрации.

Гурман предупредил, что планы по обновлению устройства не окончательны и могут быть изменены или отложены, как это часто бывает в процессе разработки продукта.

Apple выпустила последнюю модель iPad mini с поддержкой Apple Intelligence в октябре 2024 года. Предыдущая версия планшета вышла тремя годами ранее — в сентябре 2021 года.

iPad Air, который выйдет весной, будет по-прежнему оснащён ЖК-дисплеем, а OLED-дисплей получит лишь следующее поколение планшета. Что касается перевода iPad начального уровня на OLED-дисплей, то таких планов у компании пока нет.

MacBook Pro получит OLED-дисплей в следующем поколении, возможно уже в 2026 году. После этого Apple добавит OLED-дисплей и в MacBook Air, но, как ожидается, это произойдёт не раньше 2028 года.