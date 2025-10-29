Сегодня 29 октября 2025
Геймплейный трейлер раскрыл дату выхода в раннем доступе амбициозного выживания Prologue: Go Wayback! от создателя PUBG

Студия PlayerUnknown Productions, основанная создателем PUBG Бренданом Грином (Brendan Greene), объявила дату выхода в раннем доступе симулятора выживания Prologue: Go Wayback! на базе технологий машинного обучения.

Источник изображений: PlayerUnknown Productions

Напомним, Prologue: Go Wayback! была представлена на исходе 2024 года и ожидалась в раннем доступе прошедшим летом, однако разработка затянулась. В августе разработчики устроили открытое бета-тестирование.

Как стало известно, ранний доступ Prologue: Go Wayback! откроется 20 ноября 2025 года в Steam и Epic Games Store. Стоимость игры на запуске составит $20. Анонс сопровождался геймплейным трейлером.

С анонсом в Steam и EGS стартовал новый этап открытой «беты» (продлится вплоть до старта раннего доступа). В тестовой версии доступны два из трёх запланированных режимов и новые предметы (по сравнению с прошлыми испытаниями).

В раннем доступе Prologue: Go Wayback! стартует с тремя режимами (стандартный, выживание, свободный), модификаторами геймплея, редактором карт и системой сохранений. Пока заявлена поддержка лишь английского языка.

Prologue: Go Wayback! предназначена для одиночного прохождения и предлагает исследовать обширный и непредсказуемый открытый мир, созданный с помощью технологии генерации ландшафта на основе ИИ.

Игрокам предстоит ориентироваться на местности, следить за ресурсами, справляться с динамическими погодными условиями (ливни, метели, падения температуры) и комплексными системами выживания (включая потребление калорий).

