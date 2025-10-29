«За все эти 26 лет никто не сказал мне»: Кодзима даже не слышал, что Вачовски предлагали ему сделать игру по «Матрице»

Прославленный гейм-дизайнер и создатель Metal Gear Хидео Кодзима (Hideo Kojima) прокомментировал сообщения о том, что братья Вачовски (Wachowski) предлагали ему разработать игру по культовому кинобоевику «Матрица».

Напомним, о несостоявшейся игре Кодзимы по «Матрице» в интервью порталу Time Extension недавно рассказал бывший вице-президент Konami по лицензированию Кристофер Бергстрессер (Christopher Bergstresser).

По словам Бергстрессера, Вачовски были большими фанатами Кодзимы и в 1999 году посетили штаб-квартиру Konami, чтобы попросить разработчика сделать игру по «Матрице». В издательстве оказались против, и проект свет так и не увидел.

Как выяснилось, Кодзима об этой истории даже не слышал. Гейм-дизайнер признался, что удивился сообщениям в соцсетях, будто в 1999 году режиссёры «Матрицы» предлагали ему проект: «За все эти 26 лет никто не сказал мне».

Кодзима вспоминает, что был тогда с Вачовски взаимными фанатами, обменивался с ними электронными письмами и трижды встречался, когда режиссёры приезжали в Японию для продвижения «Матрицы», но никакого предложения не получал.

«В то время я был невероятно занят MGS 2 и наверняка не смог бы сразу принять предложение. Но если бы кто-то мне [о нём] сказал, может быть, мы и смогли бы найти способ договориться», — посетовал Кодзима.

Всего по «Матрице» вышло три игры, не считая технодемо The Matrix Awakens (2021) от Epic Games — Enter the Matrix (2003) и The Matrix: Path of Neo (2005) от Shiny Entertainment, а также The Matrix Online (2005) от Monolith Productions.