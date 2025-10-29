Magic Leap показала прототип умных очков на Android XR, который выглядит как обычные

Magic Leap объявила на конференции Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде о возобновлении партнёрства с Google в области разработки очков дополненной реальности — две компании совместными усилиями будут разрабатывать эталонные устройства, которые станут использоваться остальными производителями как образцы. Также компания показала прототип очков на Android XR.

Magic Leap обладает обширным опытом исследований и разработки в области дополненной реальности — она накопила уникальные наработки, охватывающие все этапы создания устройств. Компания располагает познаниями в области оптики и волноводов, создания прототипов устройств и их проектирования для производства. Этот фундамент помог ей зарекомендовать себя как стратегического партнёра по развитию устройств дополненной реальности.

В рамках совместного проекта Magic Leap и Google занимаются разработкой прототипов очков дополненной реальности — они будут сочетать вывод качественного изображения, удобство в обращении и доступ к передовым технологическим решениям. От Magic Leap требуются наработки в области оптики и волноводов, Google же предоставляет световые модули Raxium microLED — устройства с этими компонентам позволят пользоваться функциями дополненной реальности течение всего дня. Первый из прототипов две компании показали уже на FII — устройство экосистемы Android XR.

«Этот прототип отличается тем, насколько естественным ощущается взгляд сквозь него. Точность оптики и конструкции волновода Magic Leap обеспечивают дисплею чёткость и стабильность, которые редко встречаются сегодня в [области] дополненной реальности. Эта согласованность позволяет гармонично сочетать физическую и цифровую картинку, благодаря чему глаза пользователей не устают, а работа становится комфортной», — рассказал о проекте вице-президент и генеральный менеджер Google XR Шахрам Изади (Shahram Izadi). Две компании заключили трёхлетнее соглашение.