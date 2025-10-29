Сегодня 29 октября 2025
Новости Software
Новости Software

«Stray — игра хорошая, но месяц ужасный»: ноябрьская линейка PS Plus не впечатлила пользователей

В последнюю среду октября, строго по расписанию, издатель Sony Interactive Entertainment представил подборку игр на ноябрь для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus.

Источник изображения: Steam (Zephyr)

Источник изображения: Steam (Zephyr)

В соответствии с недавними откровениями инсайдера billbil-kun хедлайнером ноябрьской подборки выступает трёхгодичной давности кошачье приключение Stray в версиях для PS4 и PS5.

Подписчикам сервиса Sony дебютный проект французской студии BlueTwelve должен быть знаком. На запуске летом 2022 года Stray была доступна в каталоге PS Plus Extra / Premium (Deluxe), но спустя год оттуда пропала.

Источник изображения: TheGamer

Источник изображения: TheGamer

Кроме того, в ноябре подписчикам PS Plus на PS5 раздадут симулятор ралли EA Sports WRC образца 2023 года. Судя по формулировке в блоге PlayStation, речь идёт об издании с дополнением WRC 24 (контент сезона-2024) в составе.

Последний проект в предстоящей линейке — симулятор битв с «самой ненадёжной физикой в мире» Totally Accurate Battle Simulator от шведской студии Landfall (половина творческого дуэта в ответе за Peak).

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Ноябрьская линейка вызвала смешанные эмоции у абонентов PS Plus. «Stray — игра хорошая, но месяц ужасный для PS Plus в ноябре», — сокрушается в комментариях Jasonbowgaming.

До 3 ноября можно активировать октябрьские игры: психологический хоррор Alan Wake 2 (PS5), комедийную песочницу Goat Simulator 3 (PS4, PS5) и приключенческую головоломку Cocoon (PS4, PS5).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
