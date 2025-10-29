«Мир движется в странном направлении»: Дуров представил Cocoon — смесь ИИ и блокчейна во имя цифровой свободы

На форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск технологического проекта Confidential Compute Open Network или просто Cocoon. Это децентрализованная вычислительная сеть, которая позволит запускать различные ИИ-сервисы и приложения безопасно и с максимальным уровнем конфиденциальности пользователей. Проект нацелен на защиту цифровой свободы людей в условиях усиливающегося государственного контроля в интернете.

Сама архитектура проекта построена на связке децентрализованных вычислений и блокчейна TON. Сеть Cocoon будет опираться на мощности GPU, предоставляемые майнерами за вознаграждение в Toncoin (TON). Запросы на обработку данных будут автоматически распределяться по свободным в данный момент GPU.

Разработчики приложений и сервисов, в свою очередь, получат возможность запускать свои нейросетевые проекты без собственных мощностей, а также без необходимости обращаться за услугами к облачным провайдерам — то есть получат в своё распоряжение относительно недорогие ресурсы. Первым большим клиентом Cocoon станет сам Telegram. А ключевым преимуществом для пользователей, по словам Дурова, станет возможность полностью анонимного взаимодействия с ИИ.

«Мир движется в странном направлении», — заявил Дуров, добавив, что в последнее время люди теряют цифровые свободы. Основатель Telegram видит в децентрализованных технологиях способ сохранить эти свободы. Во время выступления Дуров также с иронией поделился, что одним из рабочих вариантов названия новой платформы было Private AI Network, сокращённо P.A.I.N — от английского pain («боль»).

Telegram, как ожидается, сыграет ключевую роль в продвижении сети Cocoon, обеспечив «спрос и хайп» со стороны аудитории — напомнив о предыдущих инициативах, вроде токенизированных подарков и интеграции USDT в TON, впервые представленных на конференции Token2049 в 2024 году.

Запуск сети Cocoon ожидается уже в ноябре. Пока не сообщается, сколько именно будут платить разработчики за использование сети, а также на какие вознаграждения смогут рассчитывать обладатели мощных видеокарт.