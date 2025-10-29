Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Мир движется в странном направлении»: Д...
реклама
Новости Software

«Мир движется в странном направлении»: Дуров представил Cocoon — смесь ИИ и блокчейна во имя цифровой свободы

На форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск технологического проекта Confidential Compute Open Network или просто Cocoon. Это децентрализованная вычислительная сеть, которая позволит запускать различные ИИ-сервисы и приложения безопасно и с максимальным уровнем конфиденциальности пользователей. Проект нацелен на защиту цифровой свободы людей в условиях усиливающегося государственного контроля в интернете.

Источник изображения: Cocoon

Источник изображения: Cocoon

Сама архитектура проекта построена на связке децентрализованных вычислений и блокчейна TON. Сеть Cocoon будет опираться на мощности GPU, предоставляемые майнерами за вознаграждение в Toncoin (TON). Запросы на обработку данных будут автоматически распределяться по свободным в данный момент GPU.

Разработчики приложений и сервисов, в свою очередь, получат возможность запускать свои нейросетевые проекты без собственных мощностей, а также без необходимости обращаться за услугами к облачным провайдерам — то есть получат в своё распоряжение относительно недорогие ресурсы. Первым большим клиентом Cocoon станет сам Telegram. А ключевым преимуществом для пользователей, по словам Дурова, станет возможность полностью анонимного взаимодействия с ИИ.

«Мир движется в странном направлении», — заявил Дуров, добавив, что в последнее время люди теряют цифровые свободы. Основатель Telegram видит в децентрализованных технологиях способ сохранить эти свободы. Во время выступления Дуров также с иронией поделился, что одним из рабочих вариантов названия новой платформы было Private AI Network, сокращённо P.A.I.N — от английского pain («боль»).

Telegram, как ожидается, сыграет ключевую роль в продвижении сети Cocoon, обеспечив «спрос и хайп» со стороны аудитории — напомнив о предыдущих инициативах, вроде токенизированных подарков и интеграции USDT в TON, впервые представленных на конференции Token2049 в 2024 году.

Запуск сети Cocoon ожидается уже в ноябре. Пока не сообщается, сколько именно будут платить разработчики за использование сети, а также на какие вознаграждения смогут рассчитывать обладатели мощных видеокарт.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей
Павел Дуров оплакал «свободный интернет, созданный для нас нашими отцами»
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты
«Ничего хорошего не выйдет»: глава Take-Two рассказал, какой получится GTA VI, созданная ИИ
OpenAI представила две почти открытые модели для систем безопасности
Cameo подала в суд на OpenAI из-за названия новой функции в Sora
Теги: дуров, ии, блокчейн, нейросеть, децентрализация
дуров, ии, блокчейн, нейросеть, децентрализация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.