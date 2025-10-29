YouTube начнёт автоматически улучшать видео низкого качества — от этого можно будет отказаться

YouTube анонсировал несколько новых функций, призванных улучшить качество просмотра на экранах телевизоров. В частности, YouTube начнёт автоматически масштабировать видео, загруженные с разрешением ниже 1080p, используя ИИ для повышения их до HD-разрешения, и планирует добавить поддержку масштабирования до 4K «в ближайшем будущем». При желании, авторы видео и зрители смогут отказаться от этой функции.

«Авторы сохранят полный контроль над своей библиотекой, поскольку исходные файлы и исходное разрешение видео будут сохранены без изменений, с чёткой возможностью отказаться от этих улучшений. А зрители по-прежнему смогут смотреть видео создателей в исходном загруженном разрешении, поскольку выбор суперразрешения будет чётко указан в настройках», — говорится в объявлении YouTube.

Как сообщила The Verge представитель YouTube Вероника Наваррете (Veronica Navarrete), автоматическое масштабирование будет применяться только к видео, загруженным с разрешением от 240p до 720p. Это означает, что функция не будет применяться к старым видео, которые авторы или каналы уже самостоятельно оцифровали до 1080p.

Почти каждый крупный бренд телевизоров предлагает свою собственную технологию масштабирования с использованием ИИ. Nvidia также предлагает аналогичную функцию на своих устройствах для потоковой передачи Shield TV. Однако возможность отказа от использования этой функции на YouTube примечательна, поскольку авторы видео нередко жалуются на то, что платформа применяет улучшения к их видео без их согласия, что иногда приводит к нежелательным визуальным искажениям.

YouTube также увеличит текущий лимит размера миниатюр для видео с 2 до 50 Мбайт для поддержки изображений 4K. Также платформа в настоящее время тестирует загрузку видео большего размера с участием отдельных авторов. В видеороликах с тегами товаров зрители смогут быстро купить всё, что им понравится, отсканировав QR-код на экране телевизора с помощью телефона, который перенаправит их прямо на страницу товара. YouTube также тестирует возможность для авторов показывать товары в определённые моменты своих видео.

Обновления также включают иммерсивные превью на главной странице, которые упрощают просмотр любимых каналов YouTube, и улучшение качества контекстного поиска на телевизоре, когда зрители ищут контент со страницы канала автора. Теперь приоритет отдаётся видео с этого канала, а не контенту со всей платформы.