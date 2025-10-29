Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети YouTube начнёт автоматически улучшать ви...
реклама
Новости Software

YouTube начнёт автоматически улучшать видео низкого качества — от этого можно будет отказаться

YouTube анонсировал несколько новых функций, призванных улучшить качество просмотра на экранах телевизоров. В частности, YouTube начнёт автоматически масштабировать видео, загруженные с разрешением ниже 1080p, используя ИИ для повышения их до HD-разрешения, и планирует добавить поддержку масштабирования до 4K «в ближайшем будущем». При желании, авторы видео и зрители смогут отказаться от этой функции.

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

«Авторы сохранят полный контроль над своей библиотекой, поскольку исходные файлы и исходное разрешение видео будут сохранены без изменений, с чёткой возможностью отказаться от этих улучшений. А зрители по-прежнему смогут смотреть видео создателей в исходном загруженном разрешении, поскольку выбор суперразрешения будет чётко указан в настройках», — говорится в объявлении YouTube.

Как сообщила The Verge представитель YouTube Вероника Наваррете (Veronica Navarrete), автоматическое масштабирование будет применяться только к видео, загруженным с разрешением от 240p до 720p. Это означает, что функция не будет применяться к старым видео, которые авторы или каналы уже самостоятельно оцифровали до 1080p.

Источник изображения: YouTube

Источник изображения: YouTube

Почти каждый крупный бренд телевизоров предлагает свою собственную технологию масштабирования с использованием ИИ. Nvidia также предлагает аналогичную функцию на своих устройствах для потоковой передачи Shield TV. Однако возможность отказа от использования этой функции на YouTube примечательна, поскольку авторы видео нередко жалуются на то, что платформа применяет улучшения к их видео без их согласия, что иногда приводит к нежелательным визуальным искажениям.

YouTube также увеличит текущий лимит размера миниатюр для видео с 2 до 50 Мбайт для поддержки изображений 4K. Также платформа в настоящее время тестирует загрузку видео большего размера с участием отдельных авторов. В видеороликах с тегами товаров зрители смогут быстро купить всё, что им понравится, отсканировав QR-код на экране телевизора с помощью телефона, который перенаправит их прямо на страницу товара. YouTube также тестирует возможность для авторов показывать товары в определённые моменты своих видео.

Обновления также включают иммерсивные превью на главной странице, которые упрощают просмотр любимых каналов YouTube, и улучшение качества контекстного поиска на телевизоре, когда зрители ищут контент со страницы канала автора. Теперь приоритет отдаётся видео с этого канала, а не контенту со всей платформы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube перестанет показывать детям ролики с насилием в видеоиграх
YouTube поможет пользователям завязать с просмотром Shorts
YouTube объявил войну ИИ-дипфейкам, запустив функцию «Определение сходства»
Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе «VK Видео»
Adobe представила ИИ для создания контента и управления каналами в соцсетях
X окончательно уходит от Twitter.com — старые ключи безопасности заблокируют 10 ноября
Теги: youtube, масштабирование, изображение
youtube, масштабирование, изображение
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.