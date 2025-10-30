Разработчик провального ИИ-гаджета Rabbit R1 объявил о создании устройства второго поколения

Откровенно провальный запуск первых портативных гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ), таких как Rabbit R1 и Humane AI Pin и волна критики этих странных гаджетов, не остановил создателя первого из них от разработки преемника.

Устройства R1 от компании Rabbit и AI Pin от компании Humane, были созданы для прямого взаимодействия с ИИ-сервисами без использования графического интерфейса или почти без такового. Однако первые образцы получили преимущественно негативные отзывы.

Тем не менее генеральный директор Rabbit Джесси Лю в интервью изданию Tom’s Guide подтвердил, что компания активно работает над следующим поколением устройств и уже тестирует прототипы различных форм-факторов, рассматривая возможность выпуска нового устройства уже в следующем году.

По его словам, 2026 год станет особенно значимым, поскольку к рынку автономных ИИ-гаджетов присоединится OpenAI, которая, по имеющимся данным, планирует представить собственное аппаратное решение в конце 2026 или начале 2027 года. Лю также отметил, что компания ориентируется на концепцию «три-в-одном» и считает, что в ближайшие 18 месяцев смартфоны станут по-настоящему «агентными», что даёт Rabbit достаточно времени для выпуска хотя бы одного нового поколения устройства.