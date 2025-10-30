Google сообщила о значительном улучшении функции чата в составе ИИ-блокнота NotebookLM, предназначенного для анализа и структурирования информации. Компания заявляет о «повышении производительности, качества и понимания контекста», а также поддержке персонализации ИИ-бота.

ИИ-чат в NotebookLM теперь работает на базе новейших моделей Gemini, хотя Google не уточняет, используется ли в нём последняя модель Gemini 2.5. Заявлена поддержка «полного контекстного окна Gemini в 1 миллион токенов» для «всех тарифных планов», что, предположительно, включает и бесплатных пользователей. Это в восемь раз больше, чем было раньше. Разница и удобство будут особенно заметны при работе с большими коллекциями документов. Указанная функция внедряется в NotebookLM с сегодняшнего дня.

Google также увеличила объём памяти NotebookLM, или «ёмкость для многовариантного общения», более чем в шесть раз. Это позволяет вести более длительные беседы в чате. Кроме того, NotebookLM теперь будет исследовать источники с разных точек зрения, чтобы «выйти за рамки вашего первоначального запроса и синтезировать результаты в единый, более подробный ответ». Это особенно важно при обработке очень большого объёма информации, где тщательный анализ контекста критически важен для предоставления качественного и достоверного ответа, основанного на наиболее релевантной информации из источников. Google заявляет о «повышении удовлетворённости пользователей ответами, использующими большее количество источников, на 50 %».

В течение следующей недели NotebookLM станет значительно удобнее в использовании: он сможет автоматически сохранять историю разговоров с возможностью её удаления. Таким образом, можно будет продолжить сеанс после закрытия приложения. В общих блокнотах чат будет виден только вам.

Также NotebookLM теперь поддерживает персонализацию. Чат можно настроить таким образом, чтобы он имитировал ту или иную роль, отражающуюся в ответах. Например, ИИ-бота можно попросить вести себя как научный руководитель, который будет строго оспаривать каждое предположение пользователя, задавать уточняющие вопросы, выявлять логические ошибки и так далее. Или же ему можно поручить выполнять роль маркетингового стратега, который будет прямолинеен, полагаться на аналитику, а также предоставлять структурированные решения той или иной задачи для быстрого достижения цели.

Роли можно комбинировать. Боту можно поручить проанализировать предоставленный материал с трёх различных точек зрения: как строгий учёный, сосредоточенный на доказательствах и логической последовательности; как креативный стратег, ищущий неочевидные связи и инновационные приложения; и как рецензент-скептик, активно ищущий пробелы, недостатки и потенциальные проблемы в выводах.