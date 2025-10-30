Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google прокачала ИИ-блокнот NotebookLM —...
реклама
Новости Software

Google прокачала ИИ-блокнот NotebookLM — он получил историю, роли и контактное окно на миллион токенов

Google сообщила о значительном улучшении функции чата в составе ИИ-блокнота NotebookLM, предназначенного для анализа и структурирования информации. Компания заявляет о «повышении производительности, качества и понимания контекста», а также поддержке персонализации ИИ-бота.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

ИИ-чат в NotebookLM теперь работает на базе новейших моделей Gemini, хотя Google не уточняет, используется ли в нём последняя модель Gemini 2.5. Заявлена поддержка «полного контекстного окна Gemini в 1 миллион токенов» для «всех тарифных планов», что, предположительно, включает и бесплатных пользователей. Это в восемь раз больше, чем было раньше. Разница и удобство будут особенно заметны при работе с большими коллекциями документов. Указанная функция внедряется в NotebookLM с сегодняшнего дня.

Google также увеличила объём памяти NotebookLM, или «ёмкость для многовариантного общения», более чем в шесть раз. Это позволяет вести более длительные беседы в чате. Кроме того, NotebookLM теперь будет исследовать источники с разных точек зрения, чтобы «выйти за рамки вашего первоначального запроса и синтезировать результаты в единый, более подробный ответ». Это особенно важно при обработке очень большого объёма информации, где тщательный анализ контекста критически важен для предоставления качественного и достоверного ответа, основанного на наиболее релевантной информации из источников. Google заявляет о «повышении удовлетворённости пользователей ответами, использующими большее количество источников, на 50 %».

В течение следующей недели NotebookLM станет значительно удобнее в использовании: он сможет автоматически сохранять историю разговоров с возможностью её удаления. Таким образом, можно будет продолжить сеанс после закрытия приложения. В общих блокнотах чат будет виден только вам.

Также NotebookLM теперь поддерживает персонализацию. Чат можно настроить таким образом, чтобы он имитировал ту или иную роль, отражающуюся в ответах. Например, ИИ-бота можно попросить вести себя как научный руководитель, который будет строго оспаривать каждое предположение пользователя, задавать уточняющие вопросы, выявлять логические ошибки и так далее. Или же ему можно поручить выполнять роль маркетингового стратега, который будет прямолинеен, полагаться на аналитику, а также предоставлять структурированные решения той или иной задачи для быстрого достижения цели.

Роли можно комбинировать. Боту можно поручить проанализировать предоставленный материал с трёх различных точек зрения: как строгий учёный, сосредоточенный на доказательствах и логической последовательности; как креативный стратег, ищущий неочевидные связи и инновационные приложения; и как рецензент-скептик, активно ищущий пробелы, недостатки и потенциальные проблемы в выводах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Лучший ИИ-продукт в России»: «Яндекс» представил обновлённую «Алису AI» с ИИ нового поколения
ИИ-блокнот Google NotebookLM научился спорить сам с собой в формате аудиообзоров
ИИ-блокнот NotebookLM научился делать видеообзоры на русском и десятках других языков
«Мир движется в странном направлении»: Дуров представил Cocoon — смесь ИИ и блокчейна во имя цифровой свободы
«Ничего хорошего не выйдет»: глава Take-Two рассказал, какой получится GTA VI, созданная ИИ
OpenAI представила две почти открытые модели для систем безопасности
Теги: notebooklm, google, сервис, искусственный интеллект
notebooklm, google, сервис, искусственный интеллект
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.