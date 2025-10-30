Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Россияне всё чаще выбирают недорогие кон...
реклама
Новости Hardware

Россияне всё чаще выбирают недорогие консоли и портативные модели вроде Steam Deck и Nintendo Switch

За первые девять месяцев 2025 года продажи игровых приставок в России в денежном выражении сократились на 12 % до 20 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику «М.Видео». Всего за указанный период реализованы 1,1 млн устройств; продажи портативных моделей увеличились в 1,5 раза — этот формат устройств эксперты назвали удобным и доступным и предрекли ему рост на 20 % в год.

Источник изображения: Mahdi Bafande / unsplash.com

Источник изображения: Mahdi Bafande / unsplash.com

В количественном выражении продажи игровых приставок в России выросли на 4 %, а в денежном — сократились на 12 %, гласят данные «М.Видео». На портативные консоли пришлись 20 % продаж — реализованы 99 тыс. штук, преимущественно от Nintendo и Valve. В денежном выражении 65 % рынка пришлись на приставки Sony, за крупнейшим японским брендом следуют Valve с долей 11 %, Nintendo (9 %) и Microsoft (7 %). В единицах лидерами с общей долей в 49 % оказались безымянные китайские бренды; за ними следуют Sony (22%), Nintendo (6%) и Valve (3%).

Своей популярностью безымянная китайская продукция обязана скромным ценам, пояснили в «Марвел-Дистрибуции» — такие консоли стоят до 5 тыс. руб., цена на брендовые модели начинаются от 40 тыс. руб. По техническим характеристикам китайские товары даже не пытаются тягаться с дорогими — безымянные являются средствами быстрых развлечений, а не запуск передовых игр.

Рынок ведёт себя необычно, говорят эксперты: консолей продаётся больше, а денег они приносят меньше. Количественные продажи растут за счёт дешёвых китайских моделей, но из-за них же падает средняя цена; дорогие брендовые модели завозятся через параллельный импорт, и продавцы вынуждены конкурировать по цене и проводить акции, чтобы привлечь покупателей. Рынок в целом будет расти на 3–5 % каждый год, а портативные модели — быстрее рынка с темпами до 15–20 % в год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Продажи Xbox продолжили лететь вниз после подорожания консолей — игры и сервисы компенсировали падение
OneXPlayer представила портативную консоль OneXFly Apex с жидкостным кулером и мощнейшим мобильным Ryzen
Microsoft объяснила высокую стоимость Xbox Ally и рассказала о планах на консоль следующего поколения
OpenAI собралась выйти на биржу в 2027 году с оценкой в $1 трлн
Акции Meta✴ рухнули после квартального отчёта, несмотря на рост по многим направлениям
Ставка Google на ИИ работает: квартальная выручка впервые перевалила за $100 млрд, а облака выросли на 35 %
Теги: игровые консоли, россия, приставка
игровые консоли, россия, приставка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.