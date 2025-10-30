Россияне всё чаще выбирают недорогие консоли и портативные модели вроде Steam Deck и Nintendo Switch

За первые девять месяцев 2025 года продажи игровых приставок в России в денежном выражении сократились на 12 % до 20 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику «М.Видео». Всего за указанный период реализованы 1,1 млн устройств; продажи портативных моделей увеличились в 1,5 раза — этот формат устройств эксперты назвали удобным и доступным и предрекли ему рост на 20 % в год.

В количественном выражении продажи игровых приставок в России выросли на 4 %, а в денежном — сократились на 12 %, гласят данные «М.Видео». На портативные консоли пришлись 20 % продаж — реализованы 99 тыс. штук, преимущественно от Nintendo и Valve. В денежном выражении 65 % рынка пришлись на приставки Sony, за крупнейшим японским брендом следуют Valve с долей 11 %, Nintendo (9 %) и Microsoft (7 %). В единицах лидерами с общей долей в 49 % оказались безымянные китайские бренды; за ними следуют Sony (22%), Nintendo (6%) и Valve (3%).

Своей популярностью безымянная китайская продукция обязана скромным ценам, пояснили в «Марвел-Дистрибуции» — такие консоли стоят до 5 тыс. руб., цена на брендовые модели начинаются от 40 тыс. руб. По техническим характеристикам китайские товары даже не пытаются тягаться с дорогими — безымянные являются средствами быстрых развлечений, а не запуск передовых игр.

Рынок ведёт себя необычно, говорят эксперты: консолей продаётся больше, а денег они приносят меньше. Количественные продажи растут за счёт дешёвых китайских моделей, но из-за них же падает средняя цена; дорогие брендовые модели завозятся через параллельный импорт, и продавцы вынуждены конкурировать по цене и проводить акции, чтобы привлечь покупателей. Рынок в целом будет расти на 3–5 % каждый год, а портативные модели — быстрее рынка с темпами до 15–20 % в год.