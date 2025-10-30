Под землёй — быстрее: мобильный интернет в метро Москвы втрое обогнал наземный

В нынешнем году средняя скорость интернет-соединения в перегонах Московского метрополитена составила 94,7 Мбит/с, тогда как годом ранее этот показатель был равен 85,5 Мбит/с. Пиковый показатель в 95,6 Мбит/с был зафиксирован в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования TelecomDaily.

В сообщении сказано, что средняя скорость загрузки за год выросла на 10,7 %. По этому показателю среди операторов «большой четвёрки» лидирует МТС — 113,8 Мбит/с. Второе и третье места разделили «ВымпелКом» и «МегаФон» (по 104 Мбит/с), на четвёртом месте — Т2 (56,9 Мбит/с). Средняя скорость отдачи на перегонах выросла на 15,4 % и составила 22,5 Мбит/с. По этому показателю лидирует «ВымпелКом» (29,9 Мбит/с), за ним следуют «МегаФон» (26,3 Мбит/с), МТС (25,4 Мбит/с) и Т2 (8,3 Мбит/с). Отмечается, что непрерывность интернет-соединения в 2025 году в сетях операторов сотовой связи составила 97,2 %, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 93,8 %, а в 2023 году — 95,3 %.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что средние скорости в Москве «на земле» составляют около 30 Мбит/с. По его данным, количество пользователей Wi-Fi в метро сократилось, поскольку люди стали больше пользоваться мобильным интернетом. Показатель скорости объясняется именно тем, что нагрузка на сети выросла.

В «ВымпелКоме» сообщили, что потребление интернет-трафика в нынешнем году в Московском метрополитене выросло на 12 % по сравнению с показателем прошлого года. В компании добавили, что процесс обновления оборудования и модернизации сети в метро продолжается. У МТС за первые девять месяцев нынешнего года объём передачи данных в метро вырос на 20 % год к году. В Т2 отметили рост объёма трафика на 20 %. Компания также вывела в эфир новый диапазон на самых загруженных ветках, за счёт чего удалось повысить скорость соединения. В «МегаФоне» сообщили о модернизации оборудования на одной станции и покрытии связью всех станций первого этапа Троицкой линии.

Каждый день столичным метро пользуются 7,5–8 млн человек, а среднее время поездки составляет около 40 минут, то есть около 80 минут в день, рассказала старший менеджер «ТеДо» Екатерина Литвинова. Она добавила, что обеспечение стабильного интернет-соединения в подземке является скорее необходимостью для бесшовного доступа в сеть во всех локациях нахождения пользователя. «В случае отсутствия доступа в интернет у одного из операторов клиент может сменить поставщика услуг», — считает Екатерина Литвинова.