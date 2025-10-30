Meta✴ заявила, что качала пиратские фильмы для взрослых не ради обучения ИИ, а для «личного пользования»

Meta✴ обратилась в окружной суд США с ходатайством об отклонении иска, в котором компанию обвинили в скачивании пиратских материалов для взрослых с целью обучения искусственного интеллекта. Компания признала, что её сотрудники действительно скачивали эти материалы через протокол BitTorrent, но заверила, что они делали это в личных целях.

Компания Strike 3 Holdings, которая занимается производством материалов для взрослых, обнаружила, что некоторые из её фильмов незаконным образом скачивались на корпоративные IP-адреса Meta✴; были, по её версии и другие загрузки, которые гигант соцсетей якобы скрывал при помощи сети из 2500 подставных IP-адресов. Студия подала на Meta✴ в суд, обвинив компанию в том, что та обучает некую неанонсированную взрослую версию модели ИИ на основе известной Movie Gen, и потребовала возмещения ущерба на сумму более $350 млн.

Meta✴ в своём ходатайстве отвергла все обвинения. По её мнению, истец исходил из «догадок и намёков», выступая в качестве «тролля на авторских правах». Потребовав отклонить все иски о нарушении авторских прав, компания указала на отсутствие доказательств, что её руководство курировало загрузку около 2400 принадлежащих Strike 3 Holdings фильмов для взрослых, или вообще знало об этой незаконной деятельности. Более того, истец, по мнению Meta✴, не привёл никаких доказательств, что на этих материалах проводилось обучение ИИ. Сотрудники компании осуществляли загрузки для личного пользования, подчеркнули там.

Указанные в иске загрузки осуществлялись в течение семи лет, начиная с 2018 года, то есть за четыре года до того, как компания вообще начала «исследования [в области] мультимодальных моделей и генеративного видео» — это указывает на низкую вероятность того, что данные материалы могли использоваться для обучения ИИ. Наконец, политика платформ Meta✴ не допускает размещения материалов для взрослых, то есть такие материалы не могли быть полезными для обучения ИИ. Факты, по версии компании, указывают, что контент скачивался для «личного пользования»: это были несколько десятков единиц контента в год, по одному за раз — книги, которые действительно использовались для обучения ИИ, скачивались значительно активнее, напомнили в Meta✴.

Более того, указанные истцом действия невозможно достоверно связать с каким-либо сотрудником Meta✴, отметили в компании: интернетом в ней ежедневно пользуются «десятки тысяч сотрудников», «бесчисленное множество подрядчиков, посетителей и третьих лиц» — качать фильмы для взрослых мог кто угодно. Один из подрядчиков Meta✴, говорится в иске, скачивал материалы для взрослых из дома своего отца — это тоже, по версии ответчика, свидетельствует о действиях по личным мотивам. И никаких очевидных доказательств, что он мог поставлять эти данные для обучения ИИ, также предоставлено не было.

Наконец, пассаж о сети из подставных IP-адресов, по версии Meta✴, вообще не выдерживает критики: неясно, зачем компании скрывать факты загрузки одних материалов, но открыто скачивать другие с корпоративных адресов, которые легко отследить. Таким образом, всю гипотезу Strike 3 Holdings об обучении ИИ на материалах для взрослых в Meta✴ назвали «абсурдной и необоснованной». Введение мер, которые позволили бы компании контролировать скачивание каждого файла с компьютеров корпоративной сети, в ходатайстве охарактеризовали как «чрезвычайно сложное и инвазивное мероприятие». Для Meta✴ добиться отклонения иска означает не только избежать издержек, но и защитить свои обязательства и гарантии, что разрабатываемые ей генераторы видео не смогут создавать контент откровенного характера.