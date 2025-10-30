Сегодня 30 октября 2025
Meta✴ заявила, что качала пиратские фильмы для взрослых не ради обучения ИИ, а для «личного пользования»

Meta обратилась в окружной суд США с ходатайством об отклонении иска, в котором компанию обвинили в скачивании пиратских материалов для взрослых с целью обучения искусственного интеллекта. Компания признала, что её сотрудники действительно скачивали эти материалы через протокол BitTorrent, но заверила, что они делали это в личных целях.

Источник изображений: Tingey Injury / unsplash.com

Компания Strike 3 Holdings, которая занимается производством материалов для взрослых, обнаружила, что некоторые из её фильмов незаконным образом скачивались на корпоративные IP-адреса Meta; были, по её версии и другие загрузки, которые гигант соцсетей якобы скрывал при помощи сети из 2500 подставных IP-адресов. Студия подала на Meta в суд, обвинив компанию в том, что та обучает некую неанонсированную взрослую версию модели ИИ на основе известной Movie Gen, и потребовала возмещения ущерба на сумму более $350 млн.

Meta в своём ходатайстве отвергла все обвинения. По её мнению, истец исходил из «догадок и намёков», выступая в качестве «тролля на авторских правах». Потребовав отклонить все иски о нарушении авторских прав, компания указала на отсутствие доказательств, что её руководство курировало загрузку около 2400 принадлежащих Strike 3 Holdings фильмов для взрослых, или вообще знало об этой незаконной деятельности. Более того, истец, по мнению Meta, не привёл никаких доказательств, что на этих материалах проводилось обучение ИИ. Сотрудники компании осуществляли загрузки для личного пользования, подчеркнули там.

Указанные в иске загрузки осуществлялись в течение семи лет, начиная с 2018 года, то есть за четыре года до того, как компания вообще начала «исследования [в области] мультимодальных моделей и генеративного видео» — это указывает на низкую вероятность того, что данные материалы могли использоваться для обучения ИИ. Наконец, политика платформ Meta не допускает размещения материалов для взрослых, то есть такие материалы не могли быть полезными для обучения ИИ. Факты, по версии компании, указывают, что контент скачивался для «личного пользования»: это были несколько десятков единиц контента в год, по одному за раз — книги, которые действительно использовались для обучения ИИ, скачивались значительно активнее, напомнили в Meta.

Более того, указанные истцом действия невозможно достоверно связать с каким-либо сотрудником Meta, отметили в компании: интернетом в ней ежедневно пользуются «десятки тысяч сотрудников», «бесчисленное множество подрядчиков, посетителей и третьих лиц» — качать фильмы для взрослых мог кто угодно. Один из подрядчиков Meta, говорится в иске, скачивал материалы для взрослых из дома своего отца — это тоже, по версии ответчика, свидетельствует о действиях по личным мотивам. И никаких очевидных доказательств, что он мог поставлять эти данные для обучения ИИ, также предоставлено не было.

Наконец, пассаж о сети из подставных IP-адресов, по версии Meta, вообще не выдерживает критики: неясно, зачем компании скрывать факты загрузки одних материалов, но открыто скачивать другие с корпоративных адресов, которые легко отследить. Таким образом, всю гипотезу Strike 3 Holdings об обучении ИИ на материалах для взрослых в Meta назвали «абсурдной и необоснованной». Введение мер, которые позволили бы компании контролировать скачивание каждого файла с компьютеров корпоративной сети, в ходатайстве охарактеризовали как «чрезвычайно сложное и инвазивное мероприятие». Для Meta добиться отклонения иска означает не только избежать издержек, но и защитить свои обязательства и гарантии, что разрабатываемые ей генераторы видео не смогут создавать контент откровенного характера.

me, судебные разбирательства, торрент
