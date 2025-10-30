Сегодня 30 октября 2025
«Яндекс» представил ИИ-помощника «Алиса ...
Новости Software

«Яндекс» представил ИИ-помощника «Алиса Про» для работы

В пакете служб «Яндекс 360» появился помощник с искусственным интеллектом «Алиса Про» на базе моделей нового поколения Alice AI. Он предназначается для извлечения данных из различных документов: текстов, таблиц, презентаций, медиафайлов и почтового ящика.

Источник изображения: yandex.ru/company

Источник изображения: yandex.ru/company

Электронная почта сегодня используется не только для переписки — в ящиках могут храниться кассовые чеки, электронные билеты, информация о бронировании, сводки видеозвонков из «Телемоста». ИИ-ассистент «Алиса Про» оперативно производит поиск по всем этим источникам и предоставляет пользователю нужную информацию. Она подсчитает, сколько денег ушло на такси в минувшем месяце, найдёт реквизиты нужного поставщика или расскажет, о чём был последний разговор с коллегами.

Необходимые документы «Алиса Про» может обработать из почтового ящика, но можно загрузить их ей и напрямую. Это могут быть платёжки, выписки из ЕГРН и другие документы — изучив их, ИИ-помощник назовёт номер лицевого счёта или напомнит, какой была квартплата в указанный месяц. В перспективе сфера действия «Алисы Про» расширится — помимо почтовой службы, она сможет работать с календарём, облачным хранилищем, корпоративной базой знаний или прямыми вопросами из чата.

ИИ-помощник работает на базе большой языковой модели Alice AI LLM и визуально-языковой Alice AI VLM, которая анализирует картинки, графики и диаграммы. При обработке документов она использует метод RAG (Retrieval Augmented Generation) — собственные знания модели Alice AI LLM объединяются с данными из сторонних источников.

Источник:

яндекс, алиса, ии
