«Яндекс» анонсировал первое из устройств на базе искусственного интеллекта — им станет предназначенный для корпоративных пользователей умный диктофон с поддержкой помощника «Алиса Про». Устройство не просто записывает и расшифровывает разговоры, но и извлекает необходимую для пользователя информацию.

С помощью умного диктофона можно записать лекцию, рабочее совещание или самостоятельно надиктовать устройству голосовые заметки — ИИ-помощник «Алиса Про» сделает расшифровку, перечислит основные тезисы и при необходимости произведёт поиск по наиболее интересующим пользователя фактам. Устройство в алюминиевом корпусе отличается компактными размерами и небольшим весом — его можно носить с собой на магнитном креплении или на ленте, как бейдж. Диктофон предельно прост в обращении: переключатель запускает и останавливает запись, а многофункциональная кнопка позволяет отмечать важные моменты и обращаться к ИИ-помощнику.

Будучи предназначенным для корпоративных пользователей, умный диктофон от «Яндекса» защищает записи в памяти аппаратным шифрованием, ключ от которого хранится на смартфоне; полного заряда батареи хватит на 80 часов записи — если забыть выключить устройство по окончании встречи, оно сделает это самостоятельно. Предусмотрена интеграция со службами из пакета «Яндекс 360»: записи в исходном виде можно будет загрузить на «Диск», а сводки прочитать в «Документах». Производитель также предусмотрел корпоративные средства управления такими диктофонами — доступ к расшифровкам может быть только у владельца, у его команды или у отдела. В продажу устройство поступит в первой половине 2026 года, его выпуском займётся «Яндекс Фабрика».