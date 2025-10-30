Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... «Яндекс» готовит умный диктофон на «Алис...
реклама
Новости Hardware

«Яндекс» готовит умный диктофон на «Алисе Про» — он будет сам расшифровывать записи

«Яндекс» анонсировал первое из устройств на базе искусственного интеллекта — им станет предназначенный для корпоративных пользователей умный диктофон с поддержкой помощника «Алиса Про». Устройство не просто записывает и расшифровывает разговоры, но и извлекает необходимую для пользователя информацию.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

С помощью умного диктофона можно записать лекцию, рабочее совещание или самостоятельно надиктовать устройству голосовые заметки — ИИ-помощник «Алиса Про» сделает расшифровку, перечислит основные тезисы и при необходимости произведёт поиск по наиболее интересующим пользователя фактам. Устройство в алюминиевом корпусе отличается компактными размерами и небольшим весом — его можно носить с собой на магнитном креплении или на ленте, как бейдж. Диктофон предельно прост в обращении: переключатель запускает и останавливает запись, а многофункциональная кнопка позволяет отмечать важные моменты и обращаться к ИИ-помощнику.

Будучи предназначенным для корпоративных пользователей, умный диктофон от «Яндекса» защищает записи в памяти аппаратным шифрованием, ключ от которого хранится на смартфоне; полного заряда батареи хватит на 80 часов записи — если забыть выключить устройство по окончании встречи, оно сделает это самостоятельно. Предусмотрена интеграция со службами из пакета «Яндекс 360»: записи в исходном виде можно будет загрузить на «Диск», а сводки прочитать в «Документах». Производитель также предусмотрел корпоративные средства управления такими диктофонами — доступ к расшифровкам может быть только у владельца, у его команды или у отдела. В продажу устройство поступит в первой половине 2026 года, его выпуском займётся «Яндекс Фабрика».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» представил ИИ-помощника «Алиса Про» для работы
«Яндекс» объявил, что выпустит «носимое ИИ-устройство»
«Лучший ИИ-продукт в России»: «Яндекс» представил обновлённую «Алису AI» с ИИ нового поколения
Intel и BOE научат экраны ноутбуков замедляться до 1 Гц и не только — для экономии заряда
Роботакси Tesla продолжают устраивать ДТП даже с человеческой подстраховкой
OpenAI собралась выйти на биржу в 2027 году с оценкой в $1 трлн
Теги: яндекс, диктофон, ии
яндекс, диктофон, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.