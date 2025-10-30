Сегодня 30 октября 2025
Стелс-экшен Thief VR: Legacy of Shadow получил геймплейный трейлер и дату выхода — это первая за 11 лет новая игра в легендарной серии

Издательство Vertigo Games и разработчики из британской студии Maze Theory (Doctor Who: The Edge of Reality) сообщили дату выхода своего стелс-экшена Thief VR: Legacy of Shadow для гарнитур виртуальной реальности.

Источник изображений: Vertigo Games

Источник изображений: Vertigo Games

Напомним, Thief VR: Legacy of Shadow была официально представлена в рамках июньского выпуска передачи State of Play. Премьера ожидалась на протяжении оставшейся части 2025 года.

Как стало известно, Thief VR: Legacy of Shadow поступит в продажу 4 декабря 2025 года для PC (SteamVR), PS VR2, Quest 2, 3 и 3S. Объявление сопровождалось новым геймплейным трейлером.

Вслед за анонсом стартовали предзаказы. Стоимость Thief VR: Legacy of Shadow составляет $30 (на игру распространяется 10-процентная скидка). В российском сегменте проект недоступен.

Игрокам в роли искусной воровки Сороки (Magpie) предстоит скрываться во тьме, обкрадывать врагов, взламывать замки и водить стражу за нос, чтобы разоблачить зреющий в сердце Города зловещий заговор.

По сюжету Сорока находит легендарный артефакт, в котором живёт дух Гаррета — героя предыдущих Thief. Обещают сочетание классического стелса с новыми технологиями погружения. Поддержка русского языка не заявлена.

Thief VR: Legacy of Shadow создаётся в сотрудничестве с канадской студией Eidos Montreal — разработчиками вышедшего в 2014 году спорного перезапуска франшизы (он же просто Thief), который пока остаётся последней игрой в серии.

