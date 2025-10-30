Telegram начал предлагать россиянам отправлять SMS незнакомым людям в обмен на Premium

Telegram начал предлагать россиянам стать участниками инициативы Peer-to-Peer Login Program (Программа одноранговой авторизации). Пользователю предлагается разрешить рассылку с его номера телефона кодов авторизации Telegram, а взамен он получает подписку Telegram Premium.

Для участия в программе пользователь должен предоставить Telegram согласие на использование своего номера телефона для рассылки SMS с кодами авторизации для других пользователей. Согласно условиям программы, с одного номера в месяц будет отправлено не более 150 сообщений, а для пользователей из России и вовсе установлен лимит в 100 сообщениях в месяц.

Отправка SMS оплачивается самим пользователем по условиям его тарифного плана. Отказаться от участия в программе можно в любой момент без каких-либо условий. Для получения бесплатной подписки Telegram Premium обычно необходимо отправить минимальное число SMS, но сколько именно — не уточняется. Интересно, что подписка вручается в виде подарочной ссылки, так что её можно использовать не только для себя, но и передать кому-то ещё.

Отмечается, что принять участие в Peer-to-Peer Login Program могут только пользователи Android, поскольку из-за закрытого характера iOS организовать автоматическую рассылку сложнее. По оценке «Кода Дурова», функция сейчас доступна только 0,01 % пользователей, то есть можно говорить о её тестировании, но не о массовом запуске в России. Также неизвестно, каким образом Telegram принимает решение о том, кому из пользователей предложить участие в программе.

Вскоре после публикации новости о запуске в России программы Peer-to-Peer Login Program «Код Дурова» сообщил о том, что российские сотовые операторы начали блокировать доставку SMS и звонков с кодами для регистрации в Telegram и WhatsApp. Речь идёт о сообщениях и звонках с кодами авторизации, передаваемых через подрядчиков данных мессенджеров.

Данное нововведение практически не повлияет на уже зарегистрированных пользователей — для них есть альтернативные методы получения кодов авторизации, например через e-mail или другие активные сессии. А вот при регистрации нового аккаунта могут возникнуть проблемы, поскольку подтверждение номера телефона по SMS или звонком остаётся обязательным для Telegram.

По данным «Кода Дурова», сообщения по-прежнему доставляются на номера МТС и МегаФон, а вот на Билайн сообщения так и не приходят. Операторы связи отказались от комментариев по сложившейся ситуации.