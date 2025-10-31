Спасибо, Epic Games: Google разрешила разработчикам обходить комиссию «Play Маркета»

Впервые с момента запуска магазина приложений »Play Маркет», когда он ещё назывался Android Market, компания Google внесла изменения в его работу не по собственной инициативе, а в соответствии с судебным предписанием. Решение последовало после проигрыша антимонопольного иска, поданного компанией Epic Games в 2020 году в связи с отказом Google разрешить оплату внутриигрового контента Fortnite через сторонние платёжные системы.

Согласно обновлённой информации на страницах поддержки Google, разработчики приложений в США теперь могут использовать внешние платёжные системы, полностью избегая комиссионных выплат Google, достигающих 30 %. Кроме того, им разрешено направлять пользователей на сторонние ресурсы для загрузки приложений и оплаты. Как отмечает издание Ars Technica, эти изменения распространяются только на американскую версию магазина, поскольку соответствующее решение вынес окружной суд США, юрисдикция которого ограничена территорией страны.

Срок действия постановления судьи Джеймса Донато (James Donato) установлен до 1 ноября 2027 года. Однако Google подчёркивает, что будет соблюдать предписание «только пока оно остаётся в силе», и продолжит оспаривать решение. Недавно компания подала ходатайство в Верховный суд США с просьбой полностью пересмотреть дело, после того как суд отказался приостановить исполнение постановления. В случае удовлетворения апелляции текущие изменения могут быть отменены.

Следующий этап исполнения решения суда, намеченный на июль 2026 года, потребует от Google таких технически сложных мер, как предоставления зеркала каталога «Play Маркета» сторонним магазинам приложений и их распространения через сам Google Play. Однако даже при сохранении текущего решения Google планирует усилить контроль над экосистемой Android через систему верификации разработчиков. Сообщается, что в ближайшие годы приложения от непроверенных авторов не смогут устанавливаться на сертифицированные устройства Android, независимо от источника загрузки. По заявлению компании, эта мера направлена на обеспечение безопасности пользователей.