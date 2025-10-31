Сегодня 31 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Спасибо, Epic Games: Google разрешила ра...
реклама
Новости Software

Спасибо, Epic Games: Google разрешила разработчикам обходить комиссию «Play Маркета»

Впервые с момента запуска магазина приложений »Play Маркет», когда он ещё назывался Android Market, компания Google внесла изменения в его работу не по собственной инициативе, а в соответствии с судебным предписанием. Решение последовало после проигрыша антимонопольного иска, поданного компанией Epic Games в 2020 году в связи с отказом Google разрешить оплату внутриигрового контента Fortnite через сторонние платёжные системы.

Источник изображения: Mika Baumeister/Unsplash

Источник изображения: Mika Baumeister/Unsplash

Согласно обновлённой информации на страницах поддержки Google, разработчики приложений в США теперь могут использовать внешние платёжные системы, полностью избегая комиссионных выплат Google, достигающих 30 %. Кроме того, им разрешено направлять пользователей на сторонние ресурсы для загрузки приложений и оплаты. Как отмечает издание Ars Technica, эти изменения распространяются только на американскую версию магазина, поскольку соответствующее решение вынес окружной суд США, юрисдикция которого ограничена территорией страны.

Срок действия постановления судьи Джеймса Донато (James Donato) установлен до 1 ноября 2027 года. Однако Google подчёркивает, что будет соблюдать предписание «только пока оно остаётся в силе», и продолжит оспаривать решение. Недавно компания подала ходатайство в Верховный суд США с просьбой полностью пересмотреть дело, после того как суд отказался приостановить исполнение постановления. В случае удовлетворения апелляции текущие изменения могут быть отменены.

Следующий этап исполнения решения суда, намеченный на июль 2026 года, потребует от Google таких технически сложных мер, как предоставления зеркала каталога «Play Маркета» сторонним магазинам приложений и их распространения через сам Google Play. Однако даже при сохранении текущего решения Google планирует усилить контроль над экосистемой Android через систему верификации разработчиков. Сообщается, что в ближайшие годы приложения от непроверенных авторов не смогут устанавливаться на сертифицированные устройства Android, независимо от источника загрузки. По заявлению компании, эта мера направлена на обеспечение безопасности пользователей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рекламная выручка YouTube в третьем квартале подскочила на 15 % до $10,2 млрд
Ставка Google на ИИ работает: квартальная выручка впервые перевалила за $100 млрд, а облака выросли на 35 %
Google Gemini достиг 650 млн пользователей в месяц — до популярности ChatGPT ещё очень далеко
Fitbit выпустил ИИ-тренера на базе Gemini и полностью переработанное приложение
В Telegram добавят автоотправку сообщений и панели в стиле Liquid Glass для Android-версии
Приложения для Linux заработали на Google Pixel 10 лучше, чем на других смартфонах
Теги: google play, магазины приложений
google play, магазины приложений
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.