Thermal Grizzly начала принимать заказы на автомат для защиты видеокарт с разъёмом 12V-2×6

Продукция компании Thermal Grizzly ориентирована на энтузиастов, интересующихся разгоном компьютерных компонентов, но продемонстрированный ею в мае автомат WireView Pro II может представлять интерес и для пользователей, придерживающихся штатных режимов эксплуатации современных видеокарт. Устройство на днях стало доступно для предварительного заказа по цене 120 евро с учётом налогов.

Фирменный интернет-магазин Thermal Grizzly уже предлагает оформить заказ на защитное устройство WireView Pro II для питания видеокарт, оснащённых разъёмом 12V-2×6, печально известным своей склонностью к оплавлению при неблагоприятном стечении некоторых факторов. Устройство не только отслеживает уровень энергопотребления подключаемой к нему видеокарты, но и позволяет выявить опасные моменты в работе самого разъёма питания 12V-2×6. Сила тока отслеживается по каждому из его контактов, и если происходит «перекос» в энергопотреблении, пользователь получает тревожное уведомление, включая звуковой сигнал. Для сбора данных предусмотрена пара портов, включая USB-C.

Крохотный вентилятор в составе устройства также способствует улучшению условий охлаждения силового разъёма видеокарты. Мониторинг ключевых параметров осуществляется визуально при помощи компактного встроенного в корпус устройства TFT-дисплея. Считывание информации на внутренние накопители осуществляется каждые 60 секунд. При непрерывной круглосуточной работе видеокарты памяти хватит на 340 дней записи, потом она возобновляется по кругу. В критической ситуации устройство способно выключить компьютер, чтобы не провоцировать неприятные для владельца видеокарты последствия. Порог аварийного отключения можно настраивать через меню устройства.

Примечательно, что Thermal Grizzly даёт гарантию не только на само устройство, но и на подключаемые к нему видеокарты сроком до двух лет, вне зависимости от состояния гарантии на видеокарту, предоставляемую её производителем. Правда, при этом требуется соблюдать ряд условий и не злоупотреблять аппаратной или программной модификацией видеокарты для повышения быстродействия, а также не заниматься майнингом криптовалют с её помощью. Отключать защитные механизмы самого устройства также не допускается. Применение силовых кабелей сомнительного качества и переходников для питания видеокарты также может служить основанием для отказа в гарантии. Устройство предлагается в двух вариантах ориентации силового разъёма и само по себе меняет ориентацию кабеля на 90 градусов при подключении. Первые серийные экземпляры WireView Pro II доберутся до покупателей в середине декабря.