Лавкрафтианское приключение Dreadmoor от российских разработчиков отправит игроков на рыбалку в постапокалиптическом мире

Базирующаяся в Кыргызстане российская студия Dream Dock объявила о том, что нашла издателя для своего лавкрафтианского рыболовного приключения Dreadmoor, и сообщила сроки выхода игры.

Напомним, Dreadmoor была представлена в апреле и до сих пор сроков премьеры не имела вовсе. Как стало известно, релиз игры планируется в четвёртом квартале 2026 года эксклюзивно на ПК (Steam).

Для помощи с выпуском Dreadmoor команда заручилась поддержкой Digital Vortex — кипрского издательства, основанного недавно ветеранами индустрии с опытом работы над Atomic Heart, Lost Ark, PUBG: Battlegrounds и другими играми.

По словам гендиректора Digital Vortex Алекса Изотова (Alex Izotov), издателя покорило чёткое видение Dream Dock: «Это уникальный и сильный проект, мрачным и прекрасным миром которого мы рады поделиться с широкой аудиторией».

Руководитель Dream Dock Ростислав Фёдоров заверил, что команда создаёт игру, которая «выходит за рамки рыбалки во время апокалипсиса». Партнёрство с Digital Vortex позволит студии масштабировать производство и отточить видение.

События Dreadmoor развернутся в мире после ядерного апокалипсиса. Игрокам предстоит ловить и продавать рыбу, улучшать корабль, отбиваться от мутантов, остерегаться радиации и раскрывать древние тайны.

Обещают геймплей за штурвалом рыболовного траулера, камеру от первого лица, более 100 видов опасной и редкой добычи, встречу с чудовищами на воде и на суше, а также поддержку 12 языков (в том числе русского).