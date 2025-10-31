«Качественно новый уровень»: разработчики «Земского собора» рассказали, как прокачали боевую систему по сравнению со «Смутой»

Российская студия Cyberia Nova в новом дневнике разработки приключенческого боевика «Земский собор» рассказала об улучшенной по сравнению с прошлогодним историческим ролевым экшеном «Смута» боевой системе.

По словам гейм-дизайнера Григория Грантуризмова, задача команды заключалась в том, чтобы вывести боевую систему «Смуты» на «качественно новый уровень», и поверхностными улучшениями обойтись не получилось.

«Пришлось переделать и концепцию, и техническую реализацию. Наша цель была — вывести боёвку на качественно новый уровень, сделав её современнее, взяв лучшие практики индустрии, но сохранив при этом аутентичность и историческую достоверность», — объяснил Грантуризмов.

Главный герой «Земского собора» — знакомый по «Смуте» казак Кирша — резкий и своенравный, поэтому и боевая система должна быть отзывчивой, динамичной и «максимально гибкой». Единый стиль игры механика не навязывает.

Грантуризмов подчеркнул, что «Земский собор» — не симулятор фехтования, а в первую очередь приключение со зрелищными сражениями. Что ещё рассказал разработчик:

боевая система «Земского собора» строится на балансе между исторической достоверностью и геймлейной динамикой (аркадностью);

главным принципом, которым руководствовалась команда при создании механики, была свобода — система поддерживает разные подходы;

все возможности боевой системы разблокированы с самого начала игры;

появилась «умная» (автоматическая) фиксация на актуальном враге, которая динамически переключается на новую цель в случае изменения ситуации на поле боя;

управление героем в битве стало отзывчивее, а анимации — стремительнее, что позволило избавить удары от ощущения инертности;

благодаря переработке технической составляющей комбо стали зрелищнее и разнообразнее;

помимо пистоля (появились прицельные выстрелы), в арсенале теперь есть метательные ножи;

добавилась механика парирования, которое ненадолго оглушает врага;

уклоняться персонаж может в любом направлении — идеальный уворот позволит мгновенно контратаковать противника;

разработчики «полностью пересмотрели подход к дизайну врагов» — четыре основных архетипа требуют разных подходов, действуют более организованно и обладают собственной системой комбо.

По сюжету игрокам в роли Кирши предстоит помешать иноземцам и предателям завладеть русским престолом — история «Земского собора» крутится вокруг проведения и итогов одноимённого собрания в 1613 году.

«Земский собор» выйдет 4 ноября на ПК (VK Play) и достанется владельцам «Смуты» бесплатно. Обещают линейную игру без ролевых элементов, переосмысление основных механик, заговоры и тайные переговоры.