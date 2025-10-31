Microsoft будет называть обновления Windows проще и понятнее

Microsoft объявила о крупном нововведении, которое затронет «Центр обновления Windows» и механизмы оповещения операционной системы о доступных и установленных обновлениях — они будут получать более простые названия. Это изменение, уверены в компании, призвано облегчить процесс и сделать его более понятным для пользователей, обеспечив «более высокие ясность и последовательность».

Каждому обновлению будут сопутствовать более «дружественное к пользователю» название и только важные идентификаторы: номер в базе знаний (KB), номер сборки и номер версии. Не будет больше ненужных и сложных технических деталей, таких как архитектура платформы и префиксы даты. К примеру, вместо громоздкого «Накопительное обновление 2025-10 для Windows 11 версии 25H2 для систем на базе x64 (KB5066835) (26200.6899)» будет значиться лаконичное «Обновление безопасности (KB5066835) (26200.6899)».

Новый подход затронет значимые обновления для Windows, .NET Framework, драйверов, компонентов ИИ и Visual Studio. Их наименования будут значиться в «Центре обновления Windows» и его истории, а также на странице «Состояние выпуска Windows». По старой схеме они будут показываться в «Каталоге Центра обновления Windows», в Windows Server Update Services (WSUS), по-старому будут показываться и функциональные обновления Windows. Упрощённый вариант названия для обновлений призван улучшить читаемость и сделать работу всех пользователей более комфортной — они будут видеть только самое важное.