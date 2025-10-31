В Windows 11 новый странный баг: «Диспетчер задач» вместо закрытия стал бесконечно открываться

Пользователям Windows 11, которые часто обращаются к «Диспетчеру задач», вероятно, следует повременить с установкой очередного обновления ОС. С апдейтом за номером KB5067036 программа перестаёт закрываться и, напротив, открывается по нескольку раз, из-за чего производительность компьютера снижается, обращает внимание The Verge.

Из-за возникшей в результате обновления ошибки закрывающая программу кнопка с крестиком больше не закрывает приложение, а переводит его в фоновый режим. Многократные попытки повторно открыть и закрыть «Диспетчер задач» плодят его экземпляры, сокращая свободные ресурсы процессора и оперативной памяти.

По официальной версии, обновление KB5067036 действительно содержит исправление ошибки в «Диспетчере задач», которое решает проблему с группировкой некоторых приложений и их процессов — другие изменения в работе программы не упоминаются. Microsoft пока ошибку не признала: в примечаниях к обновлению говорится, что ни о каких связанных с ним ошибках в настоящее время не известно.

Есть временные решения проблемы. Запущенные экземпляры «Диспетчера задач» можно удалять через ещё один экземпляр, нажимая в нём кнопку «Завершить задачу». Ещё один вариант — запустить интерфейс командной строки Windows 11 и выполнить в нём команду «taskkill /im taskmgr.exe /f», которая разом закроет все экземпляры.