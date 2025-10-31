Сегодня 31 октября 2025
Google выпустила свой первый рекламный ролик, созданный с помощью ИИ

Основанные на искусственном интеллекте генераторы видео всё активнее применяются в создании рекламных роликов — они появляются в соцсетях и на телевидении. Чаще всего в их производстве используются мощные модели OpenAI Sora и Google Veo 3 — последняя воспользовалась ИИ, чтобы создать ролик, рекламирующий её собственный сервис, сообщает Wall Street Journal.

Источник изображения: wsj.com

Главной героиней первого для Google полностью созданного ИИ рекламного ролика стала плюшевая индейка, которая открыла поисковую службу компании и включила в ней режим ИИ в надежде сбежать с фермы туда, где не отмечается День благодарения — в США на этот праздник традиционно запекают индейку. На телевидении эта реклама начнёт показываться уже сегодня, а завтра она пойдёт по кинотеатрам, соцсетям и появится на других сайтах. Ожидается продолжение сюжета, посвящённое Рождеству.

Генератор видео Veo 3 уже использовали в создании рекламы другие компании: производитель витаминов Ritual, эмитент кредитных карт для консерваторов Coign и специализирующийся на рыночных прогнозах стартап Kalshi. В Google решили не указывать явным образом, что ролик создан с помощью ИИ, рассказал руководитель маркетингового отдела Google Creative Lab Роберт Вон (Robert Wong). В подразделении решили сделать нечто в духе сезонной ностальгии и праздничных спецвыпусков, знакомых зрителям с детства.

Созданную с помощью ИИ рекламу, в том числе ролики таких крупных брендов как Toys «R» Us и Coca-Cola, порой критикуют за эффект «зловещей долины» — когда искусственно изготовленное изображение человека оказывается недостаточно реалистичным, смотреть на него становится жутковато. ИИ-моделям Google удаётся генерировать достаточно убедительных людей — она добавляет их в демонстрационные ролики, но пока не в рекламу. Пока Veo преимущественно используется для создания ранних версий роликов, которые затем дорабатываются актёрами, режиссёрами и продюсерами. Создавать все свои рекламные ролики с помощью ИИ Google ещё не планирует — в компании напоминают, что другим предметом критики генерируемого видео является их бездушность. Но, добавил господин Вон, когда-нибудь ИИ станет таким же распространённым инструментом как, например, Adobe Photoshop.

