Google выпустила свой первый рекламный ролик, созданный с помощью ИИ

Основанные на искусственном интеллекте генераторы видео всё активнее применяются в создании рекламных роликов — они появляются в соцсетях и на телевидении. Чаще всего в их производстве используются мощные модели OpenAI Sora и Google Veo 3 — последняя воспользовалась ИИ, чтобы создать ролик, рекламирующий её собственный сервис, сообщает Wall Street Journal.

Главной героиней первого для Google полностью созданного ИИ рекламного ролика стала плюшевая индейка, которая открыла поисковую службу компании и включила в ней режим ИИ в надежде сбежать с фермы туда, где не отмечается День благодарения — в США на этот праздник традиционно запекают индейку. На телевидении эта реклама начнёт показываться уже сегодня, а завтра она пойдёт по кинотеатрам, соцсетям и появится на других сайтах. Ожидается продолжение сюжета, посвящённое Рождеству.

Генератор видео Veo 3 уже использовали в создании рекламы другие компании: производитель витаминов Ritual, эмитент кредитных карт для консерваторов Coign и специализирующийся на рыночных прогнозах стартап Kalshi. В Google решили не указывать явным образом, что ролик создан с помощью ИИ, рассказал руководитель маркетингового отдела Google Creative Lab Роберт Вон (Robert Wong). В подразделении решили сделать нечто в духе сезонной ностальгии и праздничных спецвыпусков, знакомых зрителям с детства.

Созданную с помощью ИИ рекламу, в том числе ролики таких крупных брендов как Toys «R» Us и Coca-Cola, порой критикуют за эффект «зловещей долины» — когда искусственно изготовленное изображение человека оказывается недостаточно реалистичным, смотреть на него становится жутковато. ИИ-моделям Google удаётся генерировать достаточно убедительных людей — она добавляет их в демонстрационные ролики, но пока не в рекламу. Пока Veo преимущественно используется для создания ранних версий роликов, которые затем дорабатываются актёрами, режиссёрами и продюсерами. Создавать все свои рекламные ролики с помощью ИИ Google ещё не планирует — в компании напоминают, что другим предметом критики генерируемого видео является их бездушность. Но, добавил господин Вон, когда-нибудь ИИ станет таким же распространённым инструментом как, например, Adobe Photoshop.