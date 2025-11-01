Сегодня 01 ноября 2025
Windows 11 перенесли в смешанную реальность с помощью Meta✴ Quest 3

Microsoft и Meta занялись переносом рабочих пространств в смешанную реальность: для Microsoft это долгожданный выход на перспективный рынок, а для Meta — возможность показать, что её гарнитуры могут использоваться не только в развлекательных целях, но и в работе.

Источник изображения: blogs.windows.com

Источник изображения: blogs.windows.com

Совместными усилиями Microsoft и Meta выпустили приложение удалённого рабочего стола для гарнитур Quest 3 и Quest 3S — есть вывод картинки на несколько виртуальных мониторов, сверхширокий иммерсивный режим и новые средства настройки рабочего пространства. Приложение Mixed Reality Link от Microsoft транслирует изображение рабочего стола в высоком разрешении в виртуальное пространство гарнитуры Meta — схожим образом работают инструменты Apple Vision Pro.

Функция удалённого рабочего стола для гарнитур Quest дебютировала в декабре 2024 года в качестве предварительной версии. С обновлением Horizon OS v81 компания Meta расширила её возможности — повысилась производительность и улучшилась поддержка функций смешанной реальности. Первоначально были доступны только многоэкранные виртуальные конфигурации, теперь к ним добавился экспериментальный сверхширокий режим. Для запуска функции на Windows 11 устанавливается приложение Mixed Reality Link, и по защищённому сетевому соединению подключается Meta Quest 3 или Quest 3S. После этого можно в реальном времени работать с Windows, используя клавиатуру — доступен режим смешанной реальности, если нужно следить за происходящим вокруг, или полное погружение в виртуальное рабочее пространство.

Meta с этим обновлением продолжает реализацию масштабной стратегии по развёртыванию средств смешанной реальности для повседневной работы на компьютере. Помимо интеграции с Windows, оно предлагает новые возможности гарнитур Quest, в том числе изменение размеров окон в приложениях, поддержку до 12 запущенных приложений одновременно, а также быстрый доступ к режиму смешанной реальности — чтобы быстро увидеть происходящее вокруг, нужно дважды коснуться гарнитуры Quest 3 или нажать кнопку действия на Quest 3S.

Источник:

