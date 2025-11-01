С YouTube начали загадочно пропадать технические обучающие ролики — ИИ якобы ни при чём

На этой неделе владельцы публикующих технические видео каналов YouTube начали подозревать, что искусственный интеллект на платформе ополчился на их контент — обучающие ролики стали по непонятным причинам получать пометки как «вредные» и «опасные». Апелляции на эти решения отклонялись быстрее, чем их успел бы рассмотреть человек, но в администрации платформы все подозрения отвергли.

Накануне представитель YouTube сообщил ресурсу Ars Technica, что несправедливо получившие подобные метки видео уже восстановлены, и администрация сайта предпримет шаги, чтобы в будущем подобный контент больше не удалялся. Но владельцы каналов так и не поняли, почему это вообще случилось. У одного из пострадавших авторов с канала пропали два видео, на которых демонстрировались обходные пути установки Windows 11 на компьютеры, не поддерживаемые платформой официально. Эти ролики пользовались популярностью, потому что с выходом каждой новой сборки Windows 11 люди интересуются, какие нюансы могут возникнуть при установке. Подобный контент авторы этого и других схожих каналов считают своим «хлебом насущным», потому что у него всегда «чрезвычайно высокие просмотры». Из-за высокого спроса многие каналы технического контента заполнены подобными видео — некоторые из них оказываются в списках самых популярных на YouTube.

Владельцы этих каналов не могут понять, что изменилось на YouTube и почему контент стал удаляться. По одной из версий, проблемы возникают только с видео, опубликованными недавно, но если алгоритмы платформы начнут бороться со старыми материалами, исчезнуть могут целые каналы, на которых задокументированы годы технических обучающих программ. Некоторые авторы начали подвергать свои новые ролики самоцензуре, но и этот способ не панацея — перегибы могут сказаться на охвате и монетизации.

Не будучи уверенными в сути претензий, владельцы каналов выдвигают собственные гипотезы. Один предположил, что ИИ может классифицировать видео как связанное с пиратством, но в видеоинструкциях чётко оговаривается, что для установки Windows 11 требуется лицензия. Маловероятной считается причастность Microsoft к инциденту: известно, что софтверный гигант не в восторге от того, что публикуют подобные каналы, но с трудом верится, что он пошёл бы на столь радикальные меры и объявил им войну. К тому же видеоблогеры повышают число пользователей Windows 11, а не призывают людей отказываться от системы. В самой Microsoft инцидент не прокомментировали.

Любопытно, что основанный на ИИ инструмент, предназначенный для авторов и подкидывающий идеи для создания новых роликов, тоже рекомендует снимать видео про обход ограничений Windows 11 и установку системы на компьютеры, которые официально не поддерживаются. Материалы на технических каналах, рассказывают их владельцы, и раньше получали предупреждения, но при обращении в техподдержку администрация платформы оперативно снимала все ограничения — достаточно было связаться с человеком, который подтверждал абсурдный характер действий ИИ.

Проблема в том, что сейчас добиться ответа специалиста намного труднее: апелляции на действия ИИ отклоняются подозрительно быстро, и возникает ощущение, что рассматривает их тоже ИИ. В администрации YouTube настаивают, что рассмотрением апелляций занимаются люди, но авторы каналов уже отчаялись и говорят, что подавать апелляции в дальнейшем больше не хочется. А сообщество на Reddit уже рекомендует скачивать полезные обучающие видео на компьютер — нет гарантий, что они не пропадут с YouTube.