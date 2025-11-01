Сегодня 01 ноября 2025
Биткоин оказался в минусе по итогам октября впервые с 2018 года

Биткоин завершил октябрь в минусе впервые с 2018 года, тем самым прервав семилетнюю серию роста в этом месяце, который считался «счастливым» среди трейдеров на криптовалютном рынке. Крупнейшая криптовалюта мира продемонстрировала снижение примерно на 5 % по итогам октября.

Источник изображения: AI

Последние несколько недель цифровой актив переживает трудности на фоне общей нервозности рынка и снижения интереса инвесторов к рисковым операциям. Главной причиной падения курса биткоина стало заявление президента США Дональда Трампа (Donald Trump) о повышении тарифов на товары из Китая, а также о возможном введении экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Это спровоцировало крупнейшую в истории распродажу на криптовалютном рынке, поскольку инвесторы поспешили избавиться от рискованных активов.

В результате курс биткоина достиг минимума в $104 782 за монету 10–11 октября, несмотря на то что всего за несколько дней до этого был установлен новый рекорд стоимости криптовалюты — выше $126 000 за монету. Бурный октябрь подошёл к концу, и напуганные инвесторы не уверены, куда будет двигаться глобальная денежно-кредитная политика в ближайшей перспективе, поскольку Федеральная резервная система США не подтвердила рыночные прогнозы о дальнейшем снижении процентных ставок в этом году.

Несмотря на снижение курса биткоина в октябре, в целом с начала года криптовалюта выросла более чем на 16 %. Отмечается, что криптовалютный рынок получил поддержку, поскольку американский президент демонстрирует позитивное отношение к цифровым активам. Это также привело к прекращению нескольких судебных разбирательств, в которых были вовлечены криптовалютные платформы, и к сдвигу в сторону создания регуляторами специализированных правил регулирования в этом сегменте.

Источник:

