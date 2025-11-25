Обзор и тестирование корпуса Chieftec Night Hunter: всё что нужно и ничего лишнего

Компания Chieftec выпустила необычный корпус форм-фактора Mid-Tower. Необычен он тем, что в нём напрочь отсутствует какая-либо подсветка, засилье которой можно наблюдать в подавляющем числе выпускаемых в последнее время корпусов. Акцент в корпусе с интересным названием Night Hunter (GS-03B-BLK-OP) сделан на лаконичности в дизайне, вместительности и функциональности. За внешней скромностью скрываются широкие возможности по размещению одиннадцати вентиляторов разных типов, двух систем жидкостного охлаждения с 360-мм радиаторами и видеокарт длиной до 425 мм. Об этих и других достоинствах «Ночного охотника» и пойдёт речь в сегодняшнем материале.

Обзор корпуса Chieftec Night Hunter (GS-03B-BLK-OP)

Название модели Chieftec Night Hunter (GS-03B-BLK-OP) Форм-фактор корпуса Mid-Tower Размеры (В × Ш × Д), мм 450 × 238 × 440 Масса, кг 8 Боковые панели Из закалённого стекла толщиной 4 мм и из стали 0,7-0,8 мм Цвет Чёрный Материал Сталь SPCC, пластик ABS, стекло Штатная система охлаждения Четыре 140-мм вентилятора (три вдув, один выдув) (до 1220 об/мин (PWM), без подсветки) Отсеки для накопителей 2 × 2.5’’ и 2 × 3.5’’ Слоты расширения, шт. 7 горизонтальных Совместимость с материнскими платами E-ATX/ATX/micro-ATX/mini-ITX (Back-Connect Design поддерживается) Порты вводы/вывода 2 × USB 3.0 Type-A 1 × USB 3.1 Type-C 2 × HD Audio и Mic Поддержка блоков питания Любой PS/2-совместимый блок питания Вместимость: блок питания/CPU-кулер/видеокарта, мм 200 / 178 / 425 Пылевые фильтры, шт. 4 (спереди, снизу, сверху и сбоку) Возможность модернизации под СЖО Нет Возможность установки вентиляторов Общее количество может достигать 11 штук, в том числе: – передняя панель – 3 × 120 мм или 3 × 140 мм; – верхняя панель – 3 × 120 мм или 3 × 140 мм; – задняя панель – 1 × 120 мм или 1 × 140 мм; – нижняя панель – 2 × 120 мм; – боковая панель – 2 × 120 мм Возможность установки радиаторов СЖО Передняя панель: 120 × 120 мм, 240 × 120 мм, 280 × 140 мм, 360 × 120 мм; верхняя панель: 120 × 120 мм, 240 × 120 мм, 280 × 140 мм, 360 × 120 мм; боковая панель: нет; нижняя панель: нет; задняя панель: 120 × 120 мм, 140 × 140 мм Дополнительно (особенности) Боковая панель из закалённого стекла; кабель-менеджмент (23 мм за поддоном материнской платы, стяжки и петли); без подсветки Гарантия производителя, лет 2 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 6 480

⇡#Упаковка и комплектация

Chieftec Night Hunter запечатан в простую картонную коробку со схематичным изображением корпуса на её боковых сторонах. Внутри корпус защищён пенопластовыми вставками и полиэтиленовым пакетом.

В комплекте поставки корпуса пять пластиковых стяжек, маленький пакетик с винтами разных типов и краткая инструкция по сборке.

Корпус выпускается в Китае и в России продаётся за шесть с половиной тысяч рублей. На Chieftec Night Hunter предоставляется гарантия сроком один год.

С точки зрения дизайна Chieftec Night Hunter можно назвать эталоном лаконичности: чёрный параллелепипед с ровными гранями без каких-либо вставок. Спереди, сверху и сбоку видны сетчатые вентиляционные панели, а боковая стенка над рабочей зоной выполнена из закалённого стекла с тонировкой.

Корпус относится к форм-фактору Mid-Tower: его высота равна 450 мм, длина – 440 мм, а ширина – 238 мм. Масса корпуса довольно приличная для этого класса и равна восьми килограммам.

Передняя панель выполнена из пластика и масштабно перфорирована, остаются только две полосы по бокам шириной не более 35 мм. В самом низу размещён логотип и название компании-производителя.

Задняя панель корпуса сконфигурирована стандартно: снизу проём под блок питания, далее семь перфорированных заглушек PCIe слотов (многоразовые), зона под установку 120- или 140-мм вентилятора, соседствующая с проёмом под интерфейсную панель материнской платы. Сразу же отмечаем 20-мм «добор» в верхней части для установки СЖО или более удобной сборки.

Боковая панель над рабочей зоной выполнена из закалённого стекла толщиной 4 мм, защищённого плёнкой, которую необходимо снять перед началом эксплуатации корпуса.

Противоположная ей панель выполнена из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм и имеет перфорированную зону в передней части размерами 240 × 120 мм.

Верхняя и нижняя панели корпуса отличаются огромными вентиляционными зонами, накрытыми пылевыми фильтрами.

При этом нижний фильтр удерживается небольшими проушинами, а верхний – магнитной полоской по периметру.

Опирается корпус на четыре пластиковые ножки высотой около 20 мм с демпферными накладками.

Ножки съёмные (винтовое крепление), поэтому при необходимости их можно отвернуть от металлического шасси.

На верхнюю панель корпуса выведены большая кнопка включения с индикаторами, кнопка сброса, два порта USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C, а также отдельные 3,5-мм разъёмы для наушников и микрофона.

Отличный набор портов для любых задач.

Качество сборки Chieftec Night Hunter находится на высоком уровне. Неровно прилегающих панелей нет, все металлические края обработаны (пораниться невозможно), кромки стекла срезаны, краска нанесена равномерно.

Разбор Chieftec Night Hunter начнём с боковых панелей. Стеклянная фиксируется одним винтом с накатанной головкой и пластиковыми фиксаторами в шасси корпуса.

В свою очередь, металлическая панель в нижней части вставляется в паз усилительной штанги, а в верхней фиксируется двумя такими же фиксаторами, как и у стеклянной панели.

Отметим наличие пылевого фильтра на вентиляционной решётке этой панели.

Под фильтром верхней панели Chieftec Night Hunter скрыта вентиляционная решётка в форме сот с прорезями под 120- и 140-мм вентиляторы или радиаторы систем жидкостного охлаждения.

Идём дальше и отстёгиваем от шасси переднюю панель, которая фиксируется пластиковыми «тюльпанами». Примечательно, что на сайте Chieftec указано, что передняя панель «выполнена из перфорированной стали», однако перед нами совершенно очевидный пластик со съёмным пластиковым фильтром.

Без панелей и фильтров корпус выглядит следующим образом.

Сразу отмечаем просторную рабочую зону внутри корпуса с многочисленными отверстиями, петлями и проёмами.

Поддон предназначен для установки на него материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, micro-ATX или mini-ITX, включая платы Back-Connect Design (с обратным расположением разъёмов).

Высота процессорного кулера в Night Hunter может достигать 178 мм, а длина видеокарты – 425 мм. Иными словами, в этот корпус Chieftec войдут любые комплектующие, даже наиболее габаритные.

На задней панели установлен 140-мм вентилятор, сориентированный на выдув из корпуса.

Для слотов PCIe в корпусе предусмотрены семь перфорированных заглушек с единой прижимной панелью.

Система крепления PCIe-слотов может быть сориентирована горизонтально для размещения красивой и дорогой видеокарты напоказ через стеклянную панель.

Верхняя панель изнутри корпуса такая же, как и снаружи.

Кожух, отделяющий рабочую зону от зоны блока питания и накопителей, также перфорирован и имеет три проёма под пропуск кабелей блока питания.

Под ним установлена съёмная металлическая корзина для пары 3.5-дюймовых накопителей. На неё же можно привернуть один 2.5-дюймовый SSD/HDD.

Ещё два SSD форм-фактора 2.5” устанавливаются на съёмную панель за поддоном материнской платы.

Таким образом общее число накопителей в Chieftec Night Hunter может достигать четырёх штук. Вполне хватит для домашней или офисной системы.

Длина блока питания в корпусе заявлена на отметке 200 мм, однако на практике сюда легко войдет блок питания длиной 230 мм.

И это без снятия корзины с HDD. Если же последнюю отвернуть от основания корпуса, то ограничения по длине блока питания снимаются.

От верхней панели корпуса выведены коннекторы для материнской платы (включения, сброса, индикаторы питания и активности накопителей), пара USB кабелей двух типов и аудиокабель.

Как мы уже упоминали, подсветки в корпусе нет вовсе, поэтому и соответствующий кабель здесь отсутствует.

⇡#Система охлаждения и возможности дооснащения

В Chieftec Night Hunter установлено четыре штатных вентилятора размерами 140 × 25 мм. Три из них размещены на передней панели и работают на вдув в корпус.

Двойные прорези спереди позволяют заменить их на 120-мм вентиляторы.

Четвёртый 140-мм вентилятор установлен на задней стенке корпуса и сориентирован на выдув из него.

Очевидно, что дисбаланс между вдуваемым в корпус воздухом и выдуваемым из него компенсируется перфорированной верхней панелью и другими вентиляционными отверстиями. Вентиляторы поддерживают PWM-управление с максимальной скоростью по данным мониторинга 1220 об/мин. Все они соединяются последовательно и подключаются одним коннектором к 4-pin разъёму на материнской плате.

Общее количество вентиляторов в Chieftec Night Hunter может достигать 11 штук: по три на передней и верхней панелях, один на задней, два на кожухе блока питания и ещё два на боковой панели, где предусмотрена рамка для 120-мм вентиляторов.

Что касается систем жидкостного охлаждения, то в Chieftec Night Hunter войдут любые СЖО с радиаторами размеров 360 × 120 мм и меньше, а на переднюю и верхнюю панели можно установить радиатор размером 280 × 140 мм. К сожалению, 420-мм радиаторы корпусом не поддерживаются.

Для сборки комплектующих и прокладки кабелей в Chieftec Night Hunter предусмотрено достаточное количество проёмов и петель для стяжек, а расстояние за поддоном материнской платы не менее 23 мм. Панель под установку SSD съёмная и фиксируется с помощью одного винта с накатанной головкой.

Корпус действительно просторный и удобный для сборки в нём самых габаритных комплектующих. Все кабели можно спрятать за перегородкой, стянув их стяжками, что в нашем случае для тестов было нецелесообразно.

Тем не менее, в рабочей зоне система получилась весьма аккуратной.

В собранном и закрытом виде Chieftec Night Hunter выглядит серьёзно и строго. Идеальный вариант для уже состоявшихся пользователей мужского пола.

Впрочем, если кому-то захочется «огоньков», то можно выбрать версию корпуса Hunter 3 (GS-03B-OP), вентиляторы которой оснащены настраиваемой и синхронизируемой ARGB-подсветкой, правда только в типоразмере 120-мм.

Конфигурация, методика и тестирование

Оценку эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec Night Hunter и его уровня шума мы проводили на тестовой конфигурации, состоящей из следующих комплектующих:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,070-1,075 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 228 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,230/1,230/1,175 В (VDD/VDDQ/VSOC), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-36-36-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на отметке 2,066 ГГц.

Для прогрева комплектующих внутри корпуса мы использовали индивидуальную стресс-нагрузку для каждого отдельного компонента, поскольку именно так достигается их максимальный нагрев. Центральный процессор нагружался десятиминутным тестом Cinebench R23 в режиме «Test Throttling». Мониторинг температурных показателей выполнялся программой HWiNFO64 версии 8.33-5850.

Для повышения тепловыделения видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER FE была разогнана по графическому процессору на 120 МГц и по видеопамяти на 1350 МГц.

Разогнанная видеокарта нагружалась стресс-тестом Fire Strike Extreme (21 цикл) из пакета 3DMark, а для её мониторинга использовались программы GPU-Z версии 2.68.0 и MSI Afterburner версии 4.6.6 beta 5.

zfullscrGPU

Температура в помещении во время тестов контролировалась электронным термометром и колебалась в диапазоне от 24,1 до 24,5 градуса Цельсия. Уровень шума корпусов мы измеряли электронным шумомером «ОКТАВА-110А», зафиксированным на штативе на расстоянии 600 мм от корпуса системного блока. Добавим, что нижняя граница измерений данного шумомера составляет 22 дБА (полная тишина).

Chieftec Night Hunter тестировался только со штатными 140-мм корпусными вентиляторами, скорость которых мы регулировали в трёх уровнях: на максимальных 1220 об/мин, средних 1000 об/мин, а также тихих 800 об/мин. Для сравнения в тесты включены показания эталонного корпуса Thermaltake Core X71, дооснащённого шестью 140-мм вентиляторами be quiet! Silent Wings 3 (BL067) с PWM-регулировкой в диапазоне от 810 до 1040 об/мин.

Результаты тестирования температурного режима основных комплектующих в двух корпусах приведены на следующей диаграмме.

На максимальных оборотах четырёх штатных вентиляторов Chieftec Night Hunter обеспечивает комплектующим очень высокий уровень эффективности охлаждения, опережая наш эталонный корпус на 2,5 градуса Цельсия по температуре центрального процессора и на 1-2 градуса Цельсия по температурам видеокарты. С охлаждением VRM-цепей материнской платы Thermaltake Core X71 справляется лучше на 1 градус Цельсия. При снижении скорости корпусных вентиляторов Chieftec до 1000 об/мин эффективность охлаждения заметно падает и теперь процессор охлаждается лучше в Core X71, пусть и всего на 1,7 градуса Цельсия. По температурам VRM Night Hunter проигрывает уже 5 градусов Цельсия, а вот видеокарта в нём охлаждается столь же эффективно, как и в эталонном корпусе Thermaltake. Наконец, в самом тихом режиме на 800 об/мин придётся пожертвовать ещё полутора градусами Цельсия на процессоре, а также парой-тройкой градусов Цельсия на цепях VRM и видеокарте. В целом можем сказать, что Chieftec Night Hunter может быть весьма и весьма эффективным, правда не без ущерба в плане уровня шума, к оценке которого мы сейчас перейдём.

Уровень шума Chieftec Night Hunter мы измерили также в трёх режимах работы его штатных вентиляторов и приводим на следующей сравнительной диаграмме.

К сожалению, на максимальных 1220 об/мин Chieftec Night Hunter оказался весьма шумным корпусом, показав 43,9 дБА. Звукоизоляции в нём нет, а четвёрка 140-мм вентиляторов на такой скорости попросту не может быть тихой. При уменьшении оборотов вентиляторов до 1000 об/мин уровень шума корпуса снижается до 38,8 дБА, что всё ещё не тихо и даже не комфортно, но разительно приятнее, чем на максимальной скорости. Кстати, именно в этом режиме (4×1000 об/мин) Night Hunter практически не уступает эталонному корпусу по эффективности охлаждения. Сделать корпус действительно тихим можно, снизив скорость вентиляторов до 800 об/мин, в этом случае шумомер показывает всего 32,2 дБА, и Night Hunter входит в тройку лидеров по этому показателю. Ну а поскольку корпусные вентиляторы Chieftec поддерживают PWM-управление, то ничто не мешает пользователю настроить их таким образом, чтобы в режимах бездействия или минимальной нагрузки их скорость снижалась до 700-800 об/мин, делая корпус очень тихим.

Стильный и лаконичный Chieftec Night Hunter показал себя сегодня истинным корпусом старой закалки без подсветки, ярких «геймерских» вставок и прочих модных финтифлюшек. Это корпус для серьёзных пользователей и серьёзных габаритных комплектующих с любым уровнем тепловыделения, поскольку штатная система охлаждения крайне эффективна, а возможности её расширения широки, как никогда (11 корпусных вентиляторов – это вам не шутки). Защиту от пыли комплектующим обеспечат четыре корпусных фильтра, вариантов установки систем жидкостного охлаждения более чем достаточно, как и четырёх накопителей. Дополняет этот джентельменский набор три порта USB, боковая панель из тонированного стекла, кабель-менеджмент и поддержка плат Back-Connect Design. Стоимость не завышена, гарантия стандартная для корпусов – один год. В общем, уверенно рекомендуем.