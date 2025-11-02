Сегодня 02 ноября 2025
Google добавит в ИИ-поиск рекламу, но она будет выглядеть иначе

Google не намерена отказываться от использования рекламного контента в своём поисковике на базе искусственного интеллекта. По данным источника, ИИ-поисковик и другие сервисы компании будут содержать рекламу, но изменится её подача.

Источник изображения: Bleeping Computer

Не так давно Google сообщила о получении дохода от рекламы в своём поисковике и на YouTube в размере $56,57 млрд. Очевидно, что не следует ожидать исчезновения рекламного контента, если он приносит компании столь внушительный доход.

В настоящее время Google запустила две ИИ-функции. Первая из них — ИИ-обзоры, которые демонстрируются в верхней части поисковой выдачи и предлагают суммирующие ответы на запросы пользователей с разных сайтов издателей, которым Google не хочет платить. Вторя функция, AI Mode, предлагает более персонализированный опыт, подобный тому, что можно получить при взаимодействии с ChatGPT.

Google уже подтвердила намерение интегрировать AI Mode в свои сервисы, такие как Gmail и Drive, что позволит создать новый персонализированный опыт, предполагающий, что ИИ будет знать всё о пользователе. Это может звучать пугающе, но именно в этом направлении движется поисковый гигант сейчас.

Не так давно вице-президент Google по продуктам Google Search Робби Штейн (Robby Stein) заявил, что рекламный бизнес поискового гиганта никуда не денется, но будет эволюционировать в соответствии с новыми реалиями. По его словам, Google не намерена отказываться от рекламы, но её подача, вероятно, изменится.

«… вы можете сфотографировать свои кроссовки и сказать: «Эй, вот мои кроссовки. Какие есть ещё похожие кроссовки?» И мы сможем ответить на этот вопрос или предоставить соответствующий контекст. Или вы можете спросить о каком-то ресторане. Вы можете написать несколько предложений о своей аллергии и других особенностях. О своей компании, освещении в помещении и спросить: «Что я могу забронировать заранее?» Теперь это всё можно ввести в поисковик Google», — рассказал Штейн, поясняя, как реклама может вписаться в ИИ-поисковик компании.

«Я считаю, что в будущем это откроет ещё больше возможностей для того, чтобы стать для вас полезнее, особенно в контексте рекламы. Поэтому мы начали некоторые эксперименты с рекламой в рамках AI Mode и других ИИ-сервисов Google», — добавил Штейн.

Похоже, что сейчас Google хочет, чтобы пользователи взаимодействовали с AI Mode для решения личных вопросов, на основе которых компания могла бы показывать персонализированную рекламу. Google уже тестирует рекламу в ИИ-поисковике, но сейчас она демонстрируется ограниченному числу пользователей.

