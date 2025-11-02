За квартал в России подскочил уровень киберпреступности

В период с июля по сентябрь в России было выявлено 42 тыс. кибератак, т.е. 40 % от общего количества инцидентов за весь год. Этот показатель вырос на 73 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество высококритичных инцидентов в третьем квартале достигло 7,6 тыс. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании RED Security SOC.

В августе этого года специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки RES Security SOC зафиксировали и нейтрализовали 17 тыс. угроз, что является максимумом за весь год. В прошлом году существенного всплеска активности хакеров в рассматриваемом периоде не наблюдалось. В третьем квартале прошлого года было зафиксировано только 24 % от общего количества киберинцидентов с начала года.

Наибольшее количество атак в 2025 году направлены на телекоммуникационный сектор, который обогнал промышленность и вошёл в тройку самых атакуемых вместе с IT и финансовым сегментом. Эти сферы экономики представляют наибольший интерес для злоумышленников, поскольку в случае успеха кибератаку можно быстро монетизировать, инцидент затронет большое количество граждан или злоумышленники получат доступ к конфиденциальной информации.

Наибольший рост продемонстрировали атаки на представителей медиаотрасли. С начала года количество таких инцидентов выросло на 43 % до примерно 9 тыс. Аналитики считают, что атаки в этом сегменте имеют общую цель, которая заключается в привлечении максимального внимания к действиям хакеров, что может способствовать созданию резонанса или паники в обществе.

«Эскалация киберугроз связана, с одной стороны, с тем, что экономика страны наращивает темпы цифровизации. Это приносит очевидные преимущества, но одновременно повышает риски информационной безопасности для граждан и организаций. Второй фактор — это сохраняющаяся политизированность кибератак на российский бизнес», — считает технический директор центра мониторинга и реагирования RED Security SOC Владимир Зуев.

По данным BI.ZONE, лидером по количеству целевых атак за рассматриваемый период стала транспортная отрасль, на которую пришлось 16 % от общего количества инцидентов. На долю госучреждений пришлось 15 % атак. В «Лаборатории Касперского» отметили, что российские организации столкнулись с беспрецедентным числом кибератак в третьем квартале 2025 года, такие инциденты фиксировались практически ежедневно.