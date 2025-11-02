Microsoft подтвердила, что баг в «Диспетчере задач» Windows 11 может вызывать снижение производительности

Microsoft признала наличие проблемы, из-за которой может снижаться производительность устройств с Windows 11. Она связана с багом «Диспетчера задач», из-за которого он не может корректно завершить работу, о чём сообщалось ранее. Если это произойдёт, то «Диспетчер задач» продолжит работать в фоновом режиме, тем самым увеличив потребление оперативной памяти, что может отразиться на общей производительности системы.

Согласно имеющимся данным, проблема затрагивает Windows 11 25H2 и 24H2 и возникает после установки пакета KB5067036, который обновляет ОС до версий 26200.7019 и 26100.7019 соответственно. Отметим, что упомянутый пакет обновлений является опциональным и не загружается на пользовательские устройства в автоматическом режиме.

Наибольший интерес KB5067036 представляет тем, что в нём реализовано долгожданное обновление меню «Пуск», дающее пользователям больше возможностей в плане настройки этого элемента интерфейса. Пользователи могут отключить функцию отображения раздела с рекомендациями, а также более точно настроить меню «Пуск» под себя. Вместе с этим обновление приносит новый значок уровня заряда аккумуляторной батареи и ряд других нововведений. Это объяснят тот факт, что большое количество пользователей поспешило вручную загрузить KB5067036 на свои ПК.

Однако вместе с долгожданными нововведениями обновление нарушает работоспособность «Диспетчера задач». «При повторном открытии «Диспетчера задач» предыдущий экземпляр продолжает работать в фоновом режиме, даже если соответствующее окно не отображается. Это приводит к появлению множества зависших экземпляров процесса taskmgr.exe, которые потребляют системные ресурсы и потенциально могут снижать производительность системы», — говорится в сообщении Microsoft.

По данным источника, проблема может приводить к существенному снижению производительности. В ходе тестов было выявлено, что каждый экземпляр «Диспетчера задач» потреблял около 20 Мбайт ОЗУ, что немного. Однако если запущены сотни таких процессов, то и потребление памяти возрастёт многократно. Конечно, вряд ли кто-то станет открывать «Диспетчер задач» сотни раз. Однако нередко пользователи длительное время не выключают ПК и за время работы с устройством «Диспетчер задач» может запускаться как минимум несколько раз.

На данный момент решить эту проблему можно, закрыв вручную все процессы taskmgr.exe в «Диспетчере задач». Microsoft продолжает изучать проблему. Вероятно, в скором времени софтверный гигант выпустит патч для её устранения.