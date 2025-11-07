Poco предлагает свои новейшие смартфоны Poco X7 Pro, Poco M7 Pro 5G и Poco M7

Бренд Poco предлагает пользователям свои новейшие модели смартфонов, включая Poco X7 Pro, Poco M7 Pro 5G и Poco M7. Новинки отличаются привлекательным дизайном, а также высокой надёжностью и долговечностью.

Флагманская модель Poco X7 Pro базируется на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 8400-Ultra с графическим ускорителем Mali-G720, обеспечивающем в сочетании с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X запуск ресурсоёмких приложений и игр. Объём флеш-накопителя формата UFS 4.0 составляет до 512 Гбайт. Для обеспечения стабильной работы даже при высоких нагрузках используется система охлаждения на основе LiquidCool Technology 4.0 с испарительной камерой Poco 3D IceLoop с площадью поверхности 5000 мм², которая эффективно разделяет пар и жидкость, а 3D-структура в области процессора отводит от него тепло в три раза эффективнее обычных испарительных камер.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым CrystalRes AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712 × 1220 пикселей), частотой обновления до 120 Гц, яркостью 700 кд/м² с пиковым значением 3200 кд/м². Дисплей поддерживает 12-битную глубину цвета (68 млрд оттенков цвета), технологии Dolby Vision и HDR+, а также режим чтения и ШИМ-регулировку яркости с частотой 1920 Гц. Также дисплей обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Для защиты дисплея от царапин используется прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly подтверждают низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и бликов, позволяя пользоваться смартфоном в течение длительного времени без значительной нагрузки для глаз. Также имеется встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Система камер смартфона включает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма с диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией, дополненный 8-мегапиксельной широкоугольной камерой (f/2,2). Смартфон поддерживает запись видео 4K со скоростью 24/30/60 кадров/с. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей, используется сенсор OmniVision OV20B размером 1/4 дюйма с диафрагмой f/2,2.

Poco X7 Pro отличается повышенной защищённостью от пыли и воды по стандарту IP68. Батарея ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 90 Вт. Высокое качество звука обеспечивают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Смартфон работает под управлением ОС Xiaomi HyperOS 2.

В свою очередь, смартфон Poco M7 Pro 5G построен на 6-нм процессоре Dimensity 7025-Ultra с частотой 2,5 ГГц и графическим ускорителем IMG BXM-8-256. Объём оперативной памяти составляет до 12 Гбайт с возможностью расширения до 24 Гбайт с помощью функции Memory Extension 3.0, ёмкость флеш-накопителя UFS2.2 — до 512 Гбайт.

6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркость до 2100 кд/м², поддерживает 8-битную глубину цвета и 100-процентный охват цветового пространства DCI- P3. Защиту от царапин и других механических повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Также дисплей поддерживает ШИМ-регулировку яркости с частотой 960 Гц. Сертификаты Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly гарантируют возможность длительного использования смартфона с комфортом для глаз. Подэкранный сканер отпечатков пальцев обеспечит разблокировку устройства.

Для съёмки фото и видео в смартфоне предусмотрена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 (f/1.5) размером 1/1,95 дюйма с поддержкой оптической и электронной стабилизации изображения, дополненным 2-мегапиксельным датчиком глубины (f/2,4). Камера поддерживает съёмку видео с разрешением 1080p на скорости до 30 кадров/с. Фронтальная 20-мегапиксельная камера (f/2,2) обеспечит съёмку селфи.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 5110 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Спецификации смартфона также включают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъём для наушников и защиту от пыли и влаги по стандарту IP64. Аппарат работает под управлением ОС Xiaomi HyperOS 2.

Poco M7 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 685 с поддержкой 4G, изготавливаемым по 6-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 24 Гбайт с учётом виртуального расширения на 16 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя формата UFS2.2 — до 256 Гбайт. Объём хранилища можно расширить с помощью карты памяти microSD ёмкостью до 2 Тбайт.

6,9-дюймовый DotDisplay IPS-экран смартфона с разрешением FHD+ (2340 × 1080 пикселей) поддерживает адаптивную частоту обновления до 144 Гц, яркость 700 кд/м² с пиковым значением 850 кд/м², а также обеспечивает 85-процентный охват цветового пространства NTSC. Экран получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, что подтверждает безопасность для зрения и обеспечивает возможность использования без повышенной нагрузки для глаз.

На задней панели смартфона размещена 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,8 и поддержкой записи видео с разрешением 1080p со скоростью 30 кадров/с. Разрешение фронтальной камеры равно 8 мегапикселей.

Автономность смартфона обеспечивает батарея ёмкостью 7000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Poco M7 оснащён стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio. По защите от влаги и пыли устройство соответствует стандарту IP64. Для управления смартфоном используется ОС Xiaomi HyperOS 2.