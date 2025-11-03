Сэма Альтмана стали раздражать вопросы об огромных расходах OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) недавно заявил, что годовая выручка компании «существенно превышает» $13 млрд. При этом он выглядел несколько раздражённым, когда его спросили, как компания планирует компенсировать свои огромные расходы. Это произошло во время совместного интервью Альтмана и гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella) для подкаста Bg2, выпуск которого был посвящён партнёрству компаний.

Ведущий подкаста Брэд Герстнер (Brad Gerstner) во время беседы упомянул, что выручка OpenAI в районе $13 млрд выглядит весьма внушительной, но она меркнет на фоне более $1 трлн, которые разработчик планирует потратить на развитие вычислительной инфраструктуры в течение следующего десятилетия.

«Во-первых, наша выручка существенно больше этой суммы. Во-вторых, Брэд, если ты хочешь продать свои акции, я найду тебе покупателя. Я просто <…> хватит. Думаю, найдётся много желающих купить акции OpenAI», — ответил на это Альтман. «Включая меня», — добавил Герстнер.

Затем Альтман добавил, что есть критики, которые «с наигранным беспокойством рассуждают о наших вычислительных мощностях или о чём-то ещё, но были бы рады купить наши акции». Он также добавил, что не часто хочет сделать OpenAI публичной компанией. «Один из редких случаев, когда это кажется привлекательным, — это когда люди пишут такие нелепые посты о том, что OpenAI вот-вот обанкротится. Мне бы хотелось сказать им, чтобы они открыли короткую позицию по нашим акциям, и я бы с удовольствием посмотрел, как они на этом обожгутся», — заявил Альтман.

Он также признал, что есть варианты, при которых компания «может всё испортить». К примеру, OpenAI может оказаться не в состоянии обеспечить себе доступ к достаточному объёму вычислительных ресурсов. Однако он добавил, что «выручка растёт очень быстрыми темпами».

«Мы делаем ставку на будущее, полагая, что рост продолжится: не только ChatGPT будет развиваться, нам также удастся стать одним из ключевых облачных сервисов для ИИ, наш бизнес потребительских устройств станет значимым, а способный автоматизировать науку ИИ создаст огромную ценность», — добавил Альтман.

Наделла также отметил, что OpenAI «превзошла» все бизнес-планы, которые были предоставлены Microsoft как инвестору. Позднее Герстнер вернулся к теме выручки OpenAI, предположив, что компания может достичь $100 млрд выручки к 2028-2029 году. «А как насчёт 2027-го?» — парировал Альтман.

Вместе с этим он опроверг сообщения о том, что OpenAI проведёт IPO в следующем году. «Нет, нет, нет, у нас нет ничего конкретного. Я реалист и предполагаю, что когда-нибудь это произойдёт, но я не понимаю, зачем люди высказывают такие предположения. У нас нет определённой даты, нет решения совета директоров сделать это или что-то подобное. Я просто предполагаю, что в конечном счёте всё пойдёт именно так», — заявил Альтман.