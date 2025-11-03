Исследование: игроки тратят на ремейки вдвое больше денег, чем на ремастеры, не считая The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Портал Video Games Chronicle со ссылкой на результаты исследования аналитической компании Ampere Analysis рассказал о предпочтениях мирового геймера в вопросе ремастеров и ремейков классических игр.

По данным Ampere Analysis, ремейки и переиздания 2024 и 2025 годов привлекли 72,4 млн пользователей Steam, PlayStation и Xbox. Суммарно потребители потратили на покупку игр (и микротранзакции в них) более $1,4 млрд.

Из 42 проектов (15 ремейков и 27 ремастеров), выпущенных с января 2024 года по сентябрь 2025-го, созданные с нуля переосмысления игр в среднем оказывались в 2,2 раза популярнее простых переизданий.

Заметным исключением из правила оказалась The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Переиздание культовой RPG от Bethesda Game Studios опередило все другие проанализированные Ampere проекты по выручке.

Стоит отметить, что ремастером Oblivion Remastered можно назвать с оговоркой. Новая версия создавалась на гибридном движке: оригинальный Gamebryo отвечал за геймплей и логику, а графику в игре переделали с нуля на Unreal Engine 5.

В Ampere отмечают, что с ростом стоимости производства игр издатели всё чаще выискивают в своих каталогах возможности для выпуска экономически эффективных ремейков и ремастеров.

Ремейки могут вдохнуть жизнь в классические произведения и привлечь новую аудиторию, но требуют значительно больших инвестиций, тогда как ремастеры делаются быстрее и стоят меньше, но и привлекают меньше игроков.