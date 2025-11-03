Сегодня 03 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Исследование: игроки тратят на ремейки в...
реклама
Новости Software

Исследование: игроки тратят на ремейки вдвое больше денег, чем на ремастеры, не считая The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Портал Video Games Chronicle со ссылкой на результаты исследования аналитической компании Ampere Analysis рассказал о предпочтениях мирового геймера в вопросе ремастеров и ремейков классических игр.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

По данным Ampere Analysis, ремейки и переиздания 2024 и 2025 годов привлекли 72,4 млн пользователей Steam, PlayStation и Xbox. Суммарно потребители потратили на покупку игр (и микротранзакции в них) более $1,4 млрд.

Из 42 проектов (15 ремейков и 27 ремастеров), выпущенных с января 2024 года по сентябрь 2025-го, созданные с нуля переосмысления игр в среднем оказывались в 2,2 раза популярнее простых переизданий.

Источник изображения: Ampere Analysis

Источник изображения: Ampere Analysis

Заметным исключением из правила оказалась The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Переиздание культовой RPG от Bethesda Game Studios опередило все другие проанализированные Ampere проекты по выручке.

Стоит отметить, что ремастером Oblivion Remastered можно назвать с оговоркой. Новая версия создавалась на гибридном движке: оригинальный Gamebryo отвечал за геймплей и логику, а графику в игре переделали с нуля на Unreal Engine 5.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

В Ampere отмечают, что с ростом стоимости производства игр издатели всё чаще выискивают в своих каталогах возможности для выпуска экономически эффективных ремейков и ремастеров.

Ремейки могут вдохнуть жизнь в классические произведения и привлечь новую аудиторию, но требуют значительно больших инвестиций, тогда как ремастеры делаются быстрее и стоят меньше, но и привлекают меньше игроков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Американский регулятор выдал планы Konami на версию ремейка Silent Hill 2 для Xbox
Xbox анонсировала ремейк первой Halo, но без мультиплеера — подробности и 13 минут геймплея Halo: Campaign Evolved
Создателям ремейка Splinter Cell спустя четыре года после анонса понадобился «руководитель разработки Splinter Cell»
AMD ещё раз заверила, что Radeon RX 5000 и RX 6000 продолжат получать игровые оптимизации
Роглайк-экшен Hades 2 получил расширенную истинную концовку, о которой так просили игроки
Сэма Альтмана стали раздражать вопросы об огромных расходах OpenAI
Теги: игры, аналитики
игры, аналитики
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.